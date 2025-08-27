En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Lomas de Zamora
Provincia de Buenos Aires

Tensión en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: empujones y gritos en plena campaña

La presencia del Presidente en el sur del conurbano no terminó de la mejor manera. La caravana se enfrentó contra una contramarcha de la oposición y el acto debió ser cancelado.

Javier Milei se presentó en Lomas de Zamora como parte de la campaña para legisladores bonaerenses. Sin embargo, su caravana justo a José Luis Espert, Karina Milei y otros candidatos de La Libertad Avanza chocó con una contramarcha opositora. En consecuencia se generaron incidentes y el acto debió ser abortado de emergencia.

Las piedras y los gritos generaron un clima hostil contra le mandatario que debió ser evacuado en moto y tuvo que irse del centro de distrito lomense. Su presencia se dio tras la polémica de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), que hablan de presuntas coimas en el Gobierno.

La caravana apenas duró media cuadra cunado Milei y su comitiva fue agredida por el grupo opositor que estaban en contra de la presencia del mandatario en el distrito de cara a las elecciones de 7 de septiembre en donde se elegirá mandatarios legislativos bonaerense.

Segundos antes de los incidentes, Milei se había referido al escándalo de los audiso de Diego Spagnuolo, de quien sostuvo que sus acusaciones son "todas metiras" y que "lo vamos a llevar a la Justicia".

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más

En Lomas de Zamora mantuvo el mismo lema, la polarización con el kirchnerismo. Además, la intención del oficialismo es potenciar a los candidatos locales, que quieren ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, y que estarán presentes en la caravana del jefe de Estado.

El acto terminó con varios heridos entre el público y quedó el ataque al Presidente, quien tras el intento de agresión logró ser evacuado exitosamente por las fuerzas de seguridad que lo custodiaban. Por los incidentes, dos personas fueron detenidas. Además, según consignaron fuentes policiales, por el momento habría un herido.

Milei en su comitiva en Lomas de Zamora.

Milei mantuvo su agenda de campaña a pesar de los audios donde el exfuncionario nacional hablaba de supuestos sobornos en el área de Discapacidad. Los archivos incluyeron el nombre de Karina Milei y de los Menem (Eduardo y Martín), dos personas de gran confianza para la hermana del Presidente.

A pesar de ello, Milei ignoró las acusaciones y, este lunes, elevó la figura de la secretaria General de la Presidencia durante su exposición en Junín, para agradecerle su rol como armadora nacional de LLA: “Gracias, Jefe”.

Manuel Adorni apuntó contra el kirchnerismo

Por su parte, el vocero Manuel Adorni informó: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", cerró el vocero llevando calma.

José Luis Espert después de los incidentes. (NA).

La actividad en este distrito no será la última del jefe de Estado. Según fuentes oficiales, encabezará otros actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, que será en Moreno. Este partido pertenece a la Primera Sección Electoral, que es clave para la elección: es la que mayor cantidad de electores tiene y donde más confianza presenta La Libertad Avanza de ganar la elección.

Noticia en desarrollo.

