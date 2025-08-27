Tensión en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: empujones y gritos en plena campaña

Embed

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”

En Lomas de Zamora mantuvo el mismo lema, la polarización con el kirchnerismo. Además, la intención del oficialismo es potenciar a los candidatos locales, que quieren ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, y que estarán presentes en la caravana del jefe de Estado.

El acto terminó con varios heridos entre el público y quedó el ataque al Presidente, quien tras el intento de agresión logró ser evacuado exitosamente por las fuerzas de seguridad que lo custodiaban. Por los incidentes, dos personas fueron detenidas. Además, según consignaron fuentes policiales, por el momento habría un herido.

dcbdd51d-ead2-4d0b-b501-9a1215138bca (1) Milei en su comitiva en Lomas de Zamora.

Milei mantuvo su agenda de campaña a pesar de los audios donde el exfuncionario nacional hablaba de supuestos sobornos en el área de Discapacidad. Los archivos incluyeron el nombre de Karina Milei y de los Menem (Eduardo y Martín), dos personas de gran confianza para la hermana del Presidente.

A pesar de ello, Milei ignoró las acusaciones y, este lunes, elevó la figura de la secretaria General de la Presidencia durante su exposición en Junín, para agradecerle su rol como armadora nacional de LLA: “Gracias, Jefe”.

Embed Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

Manuel Adorni apuntó contra el kirchnerismo

Por su parte, el vocero Manuel Adorni informó: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

"No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", cerró el vocero llevando calma.

720 - 2025-08-27T154606.311 José Luis Espert después de los incidentes. (NA).

La actividad en este distrito no será la última del jefe de Estado. Según fuentes oficiales, encabezará otros actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, que será en Moreno. Este partido pertenece a la Primera Sección Electoral, que es clave para la elección: es la que mayor cantidad de electores tiene y donde más confianza presenta La Libertad Avanza de ganar la elección.

Noticia en desarrollo.