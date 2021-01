Kicillof pidió a la población "tensar las medidas de cuidado" y posterga la decisión de aumentar restricciones

Gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa desde San Bernardo, tras reunión con intendentes para evaluar medidas por el COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

El gobernador Axel Kicillof, advirtió que "se está viendo un crecimiento marcado y muy acelerado de los casos" de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, aunque evitó anunciar medidas drásticas como el toque de queda sanitario generalizado, y llamó a la población a "tensar los cuidados", el distanciamiento social, el uso de tapabocas y los protocolos para bajar la cantidad de contagios.

"De momento no queremos tomar medidas equivocadas, queremos sostener el trabajo, la temporada de turismo y la producción, tenemos una temporada positiva en la costa y la necesidad de descanso para gran cantidad de gente. No queremos que por aquellos que no siguen la normativa, tener que tomar medidas más fuertes", dijo el mandatario bonaerense en conferencia de prensa desde San Bernardo.

Kicillof destacó que pese a todo "tenemos una temporada de verano positiva" en la provincia pero no descartó que tras reunirse en los próximos días con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decidan restricciones más fuertes. "Vamos a esperar a la semana que viene, para ver cómo sigue la situación epidemiológica", dijo pero aclaró que "por el momento en la Provincia van a ser (medidas) focalizadas" y mencionó la posibilidad de "cierres si hace falta parciales" en ciudades donde se registren brotes preocupantes.

"Se ha visto un crecimiento realmente muy preocupante en toda la provincia de Buenos Aires. En el peor momento de la pandemia, en agosto, llegamos a 6200 casos diarios, eso bajó en octubre a 1000 diarios hoy estamos en 3000 casos. A qué los atribuimos? al modo de contagio, la circulación y más contacto entre la gente que se relajó", dijo el gobernador.

En ese marco, advirtió que "si se reducen los contactos y la circulación, habrá menos contagios", pero evitó anunciar un toque de queda sanitario, y dijo que van a esperar a la reunión que mantendrán esta semana con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta porque el AMBA como al principio de la pandemia, "está irradiando el aumento de contagios".

La decisión de postergar hasta la semana que cualquier decisión de mayores restricciones la anunció luego de reunirse con intendentes de municipios de la Costa que se opusieron al cierre total de actividades en medio de la temporada de turismo.

Entre ellos, el intendente de Pinamar, Martín Yeza y Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de la alianza opositora Juntos por el Cambio.

Destaco la apertura del gobernador. No es una situación fácil para nadie, pensar en apertura de actividades mientras aumentan los casos es difícil, así como entendemos que no es pertinente hacer cierres hoy. — Martín Yeza (@martinyeza) January 5, 2021

En ese marco, advirtió que "si se reducen los contactos y la circulación, habrá menos contagios", y aunque no descartó adoptarlo la semana que viene, si sigue el ascenso de casos, evitó anunciar un toque de queda sanitario.

Kicillof aclaró que van a esperar a la reunión que mantendrán esta semana con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta porque el AMBA como al principio de la pandemia, "está irradiando el aumento de contagios" hacia el conurbano y el interior.

"Se especuló mucho con las medidas que se van a anunciar, que ya se han tomado en otros lugares, en otras provincias, pero en la provincia de Buenos Aires hemos tenido hoy una reunión con todos los intendentes y nos volveremos a juntar al término de esta semana para evaluar la situación sanitaria después de las fiestas de fin de año y tomaremos una decisión", añadió el Gobernador.

Kicillof dijo a modo de advertencia a "todos los grupos etarios, no solo los jóvenes, sino también a los de edad media y adultos mayores que mantengan los cuidados" ya que junto "con los 135 intendentes controlarán el cumplimiento más estricto, de cada uno de los protocolos ya establecidos".

"La única forma de evitar los mayores contagios es reduciendo los contactos, tenemos que ir hacia una trayectoria de reducción de contactos y de la movilidad", dijo.

"Tenemos que lograr concientizar no solo a los jóvenes sino todos los grupos etarios que se han relajado, primero vienen los contagios, después las internaciones y lamentablemente después vienen las muertes", advirtió.

Finalmente, pidió "colaboración y consciencia a la sociedad, evitar reuniones en lugares cerrados y encuentros de todo tipo en ambientes cerrados". Recordó que "hay actividades que están prohibidas y vamos a evitar que ocurran".

"Lo que sigue después -dijo Kicillof- es esperar terminar esta semana completa para conocer el estado exacto del nivel de contagios, localización y características" y en base a esos datos "si hay que tomar una decisión lo vamos a anunciar los primeros días de la semana que viene con acuerdo con el gobierno nacional".