Tras los rumores de divismo, Karina Iavícoli contó el incómodo episodio que vivió con Juli Poggio: "Me sorprendió"

La situación dio pie a una humorada de Marcela Tauro, quien lanzó entre risas: "Último momento: Karina Iavícoli confirma que es una diva". Sin embargo, Gonzalo Sorbo intentó encontrarle otra explicación a la escena: "Andá a saber qué tenía en la cabeza en ese momento por ahí iba apurada, llegaba tarde".

Lejos de utilizar la anécdota para cuestionar a Poggio, Iavícoli eligió ponerla en contexto y aclaró que no considera que el episodio sea suficiente para juzgarla. "No la crucifico por esto. Me parece una divina, pero también le creo a Majo. Pero creo que hay un poco de IVA desde donde lo cuentan. Porque está muy bien tener tu equipo, maquillaje, peinado, vestuario, y sentirte cómoda y trabajar con tu gente", opinó.

Qué dijo Julieta Poggio sobre las versiones de divismo

Julieta Poggio será una de las figuras que se sumará a la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), el exitoso reality culinario que volverá a tener a Wanda Nara al frente de la conducción.

Aunque el ciclo aún no comenzó, ya empezaron a circular las primeras versiones sobre los participantes. En SQP (América TV), Yanina Latorre reveló que la exintegrante de Gran Hermano habría pedido un camarín exclusivo para ella durante las grabaciones.

Lejos de desmentirlo, Poggio confirmó la solicitud y explicó que se debe a cuestiones laborales y a las largas jornadas de filmación. Latorre reprodujo sus palabras en su programa radial de El Observador: "Lo del camarín es verdad. Pedí uno. Además trabajo en Popstars y si voy a estar todo el día haciendo MasterChef, me voy a tener que quedar y además hacer el reality, voy a necesitar un lugar para descansar un rato cuando termine".

En esa línea, Poggio aclaró que su pedido no responde a una actitud de diva ni a una intención de aislarse del resto del elenco. "Soy 0 diva. Quiero que vaya mi equipo. No por no querer compartir con mis compañeros. Me jura que no es cierto que no saluda", aseguró, dejando en claro que su decisión tiene que ver únicamente con la organización de su rutina profesional.