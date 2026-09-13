Tras los rumores de divismo, Karina Iavícoli contó el incómodo episodio que vivió con Juli Poggio: "Me sorprendió"

En medio de las versiones que apuntan a un supuesto cambio de actitud de Julieta Poggio dentro de Telefe, Karina Iavícoli sorprendió al recordar una particular situación que protagonizó con la ex Gran Hermano en plena calle.
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En Infama, Karina Iavícoli relató un inesperado encuentro con Julieta Poggio y contó qué ocurrió cuando decidió ayudarla en plena calle.
En medio de las versiones que apuntan a un supuesto cambio de actitud de Julieta Poggio dentro de Telefe, Karina Iavícoli sorprendió al recordar una particular situación que protagonizó con la ex Gran Hermano en plena calle.
En Infama (América TV), la periodista relató un encuentro casual que tuvo con Poggio y que, según contó, la dejó desconcertada por la reacción de la joven. "No me acuerdo para qué programa iba o venía, doy la vuelta por Gorriti y ella venía con dos personas, un chico que creo que es su peluquero y otro más. Ella venía adelante, uno le llevaba una valija y el otro venía al costado", comenzó contando.
Según explicó Iavícoli, en medio de la caminata a Poggio se le cayó un suéter. La periodista decidió levantarlo y alcanzárselo, aunque esperaba recibir al menos un agradecimiento. "Y yo la miré y me quedé tipo: 'Ay, ahora me va a decir gracias'. Pero me sorprendió que ella siguiera caminando como si nada", siguió.
La anécdota generó sorpresa en el estudio y Cora Debarbieri quiso saber un detalle: "¿Pero vos se lo diste a ella o los chicos?". Iavícoli respondió: "Yo se lo di a los chicos".
La situación dio pie a una humorada de Marcela Tauro, quien lanzó entre risas: "Último momento: Karina Iavícoli confirma que es una diva". Sin embargo, Gonzalo Sorbo intentó encontrarle otra explicación a la escena: "Andá a saber qué tenía en la cabeza en ese momento por ahí iba apurada, llegaba tarde".
Lejos de utilizar la anécdota para cuestionar a Poggio, Iavícoli eligió ponerla en contexto y aclaró que no considera que el episodio sea suficiente para juzgarla. "No la crucifico por esto. Me parece una divina, pero también le creo a Majo. Pero creo que hay un poco de IVA desde donde lo cuentan. Porque está muy bien tener tu equipo, maquillaje, peinado, vestuario, y sentirte cómoda y trabajar con tu gente", opinó.
Julieta Poggio será una de las figuras que se sumará a la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), el exitoso reality culinario que volverá a tener a Wanda Nara al frente de la conducción.
Aunque el ciclo aún no comenzó, ya empezaron a circular las primeras versiones sobre los participantes. En SQP (América TV), Yanina Latorre reveló que la exintegrante de Gran Hermano habría pedido un camarín exclusivo para ella durante las grabaciones.
Lejos de desmentirlo, Poggio confirmó la solicitud y explicó que se debe a cuestiones laborales y a las largas jornadas de filmación. Latorre reprodujo sus palabras en su programa radial de El Observador: "Lo del camarín es verdad. Pedí uno. Además trabajo en Popstars y si voy a estar todo el día haciendo MasterChef, me voy a tener que quedar y además hacer el reality, voy a necesitar un lugar para descansar un rato cuando termine".
En esa línea, Poggio aclaró que su pedido no responde a una actitud de diva ni a una intención de aislarse del resto del elenco. "Soy 0 diva. Quiero que vaya mi equipo. No por no querer compartir con mis compañeros. Me jura que no es cierto que no saluda", aseguró, dejando en claro que su decisión tiene que ver únicamente con la organización de su rutina profesional.