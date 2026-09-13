Diego Leuco y Sofi Martínez se reencontraron en La Peña de Morfi y sorprendieron con una confesión sobre su separación

La charla dejó varias revelaciones. Martínez contó que decidió silenciar a Leuco en redes sociales apenas terminaron: “Voy con la verdad siempre, básicamente el día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”.

También hablaron de los mensajes que quedaron a mitad de camino. “Millones de veces le escribí mensajes y después los borré. Yo soy de escribir largo”, reconoció él. La respuesta de Sofi no tardó en llegar: “Escribe largo, pero tiene talento”.

La expareja también recordó fotografías, viajes y hasta objetos que quedaron de aquella etapa. Entre ellos, una particular cantidad de yerba que Leuco nunca llegó a avisarle que había recibido: “Nos mandaron 40 kilos de yerba que a ella le gusta y nunca le avisé que había llegado. También le quedó alguna remera de ella”.

Sin embargo, el intercambio también tuvo lugar para los recuerdos más emotivos. Diego reveló un gesto que tuvo con Sofi cuando ya estaban separados y ella debía disputar una importante final de fútbol: “Es algo que hice cuando no estábamos juntos, vos jugabas una final de fútbol muy importante, estabas en primera y yo la fui a ver en secreto”.

Hacia el final, ambos dejaron en evidencia que, más allá de la ruptura, conservan cariño y recuerdos importantes de lo que vivieron. Ante la pregunta sobre qué día de la relación eliminaría, Leuco fue contundente: “No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos”.

Cómo es el violento video de Sofi Martínez que la hizo temer por su vida y llegó a la Justicia

Un registro que buscaba mostrar el detrás de escena de uno de los clásicos más convocantes del fútbol uruguayo terminó derivando en un desenlace inesperado. Sofi Martínez viajó a Montevideo para cubrir el choque entre Peñarol y Nacional, pero en medio de la cobertura captó imágenes de violencia que luego fueron tomadas como parte de una investigación judicial en Uruguay.

La cronista argentina se instaló en el estadio Campeón del Siglo con la idea de retratar la atmósfera de la previa: los hinchas, las costumbres y el folclore que rodea a un clásico de semejante magnitud. El objetivo inicial era mostrar desde adentro cómo se vive uno de los partidos más emblemáticos del país vecino.

Lo que parecía un simple material de color terminó cobrando otra relevancia. En las grabaciones se escuchan testimonios de simpatizantes que mencionan el ingreso de alcohol pese a los controles. Incluso, uno de ellos asegura estar en una "lista negra" por alcoholemia, aunque admite que intentaría entrar de todas formas.

El clima se tensó tras el triunfo de Nacional por 1-0. Afuera del estadio se desataron enfrentamientos entre hinchas de Peñarol y la Policía, con corridas y un operativo de seguridad que se desplegó con fuerza.

El equipo de Martínez registró la escena y ella misma reflejó el miedo que sintió en ese momento. "¡Uy, amigo, tengo miedo! ¡Qué quilombo!", exclama, y agrega: "Balas de goma, fuegos artificiales, la gente corre". Luego se dirige al camarógrafo: "Me asusté. ¿Vos te asustaste? Te pegaste un cagazo bárbaro".

Tras el episodio, la periodista hizo un balance y aclaró que su intención había sido mostrar el colorido de la jornada. "Fue una fiesta en la previa. El partido, estuvo muy lindo compartirlo con la gente. Lamentablemente va a quedar el recuerdo del final, sobre todo para mí, que no lo había vivido nunca. Esa situación de violencia con la Policía, la desesperación de la gente, ver algunos heridos: eso fue un poco triste. Pero esto es lo que generan los clásicos muchas veces, y esperemos que se termine", expresó. También contó que en los momentos más críticos dejaron de grabar para preservar su seguridad.

La repercusión no se limitó a la publicación del contenido. El material fue entregado por la Asociación Uruguaya de Fútbol a la Dirección General de Seguridad en el Deporte, en el marco de las actuaciones abiertas por los disturbios.

Según relató después la propia Martínez, el video pasó a ser considerado prueba dentro de una causa vinculada a integrantes de la barra. Así, lo que comenzó como un registro futbolero terminó siendo parte de un expediente oficial.

Con humor, la periodista deslizó que el episodio podría complicar un regreso a Uruguay. En diálogo con su camarógrafo, bromeó: "Vos irás, Santi; yo creo que ya no puedo ir".