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Camila Homs bajo la lupa de la Justicia: reactivaron una causa por lavado vinculada al "Pata" Medina

La modelo ya estaba imputada en el expediente, que volvió a activarse tras una decisión de la Corte Suprema. Ahora podría ser citada a indagatoria junto a su hermana Romina y otros investigados.

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Camila Homs bajo la lupa de la Justicia por una causa de lavado vinculada al “Pata” Medina. (Foto: archivo).

Camila Homs bajo la lupa de la Justicia por una causa de lavado vinculada al “Pata” Medina. (Foto: archivo).

Camila Homs quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de la reactivación de una causa por presunto lavado de dinero vinculada al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. La investigación había quedado frenada después del sobreseimiento de varios de los acusados, pero un fallo de la Corte Suprema ordenó volver a investigar el entramado. Ahora, la modelo podría ser citada a indagatoria junto a su hermana y otros imputados.

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La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al patrimonio y los negocios del entorno del exdirigente de la UOCRA platense. Entre las personas alcanzadas por el expediente aparecen Camila Homs, su hermana Romina, el esposo de esta y los hijos de Medina, según explicó Nicolás Wiñazki en el programa WiFi de A24.

La posible citación de Camila a indagatoria sería inminente y estaría a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, el mismo magistrado que intervino en la investigación contra su padre, Juan Horacio Homs, y contra Medina, ex líder sindical de la UOCRA en la seccional de La Plata.

El vínculo de Camila Homs con la causa

Según la información difundida en WiFi, Camila Homs ya estaba imputada en una investigación por lavado de dinero que había quedado frenada. El expediente analiza movimientos y bienes cuyo origen legal, de acuerdo con lo señalado en el programa, no habría podido ser acreditado.

Camila Homs, su hermana Romina y Juan Horacio Homs, en el entramado familiar que qued&oacute; alcanzado por el expediente. (Foto: redes sociales).

Camila Homs, su hermana Romina y Juan Horacio Homs, en el entramado familiar que quedó alcanzado por el expediente. (Foto: redes sociales).

La investigación alcanzaba también a su hermana Romina y a otros integrantes del entorno familiar de Homs y Medina. La hipótesis judicial apunta a que habrían participado de una maniobra destinada a ocultar o dar apariencia lícita a fondos vinculados al patrimonio investigado.

Uno de los elementos mencionados en el expediente es una Ferrari que pertenecía al entorno familiar. Según se contó en el programa, existe una escucha en la que Romina Homs le habría comunicado a su padre, mientras este se encontraba detenido, que había escondido el vehículo y lo había trasladado desde Puerto Madero hasta Avellaneda.

El origen de la causa: el patrimonio del padre de Camila

El expediente tiene como antecedente la investigación contra Juan Horacio Homs, padre de Camila, quien en 2017 quedó involucrado en la causa contra el “Pata” Medina.

Homs había sido acusado de actuar como presunto testaferro del sindicalista y permaneció prófugo durante aproximadamente una semana antes de presentarse ante la Justicia. Su patrimonio había despertado sospechas debido a que, según la investigación, no se correspondía con las actividades económicas que declaraba.

Juan Pablo &ldquo;Pata&rdquo; Medina fue durante a&ntilde;os el secretario general de la UOCRA de La Plata y es investigado por presunta asociaci&oacute;n il&iacute;cita, lavado de dinero y extorsi&oacute;n. (Foto: N/A).

Juan Pablo “Pata” Medina fue durante años el secretario general de la UOCRA de La Plata y es investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. (Foto: N/A).

Homs era propietario de una empresa de viandas que abastecía a trabajadores de la construcción en La Plata. La firma, Abril Catering, quedó bajo la lupa por sus vínculos con personas del entorno de Medina. Según una investigación publicada por la revista Noticias en 2017, la empresa llegó a tener unos 160 empleados y sucursales en distintos puntos del país.

El patrimonio atribuido a Homs incluía, entre otros bienes, un helicóptero, un avión, más de diez camiones, un barco y unos 40 vehículos de alta gama. También se investigaron transferencias millonarias realizadas desde Abril Catering hacia empresas y personas vinculadas al entorno de Medina.

Qué cambió ahora en la causa

La investigación había quedado paralizada luego de que se dictara el sobreseimiento de los acusados. Esa decisión fue cuestionada y finalmente la Corte Suprema ordenó que se vuelva a investigar el entramado vinculado al “Pata” Medina.

Camila Homs y su padre, Juan Horacio Homs, quedaron vinculados a la investigaci&oacute;n por lavado de dinero. (Foto: redes sociales).

Camila Homs y su padre, Juan Horacio Homs, quedaron vinculados a la investigación por lavado de dinero. (Foto: redes sociales).

Con la causa nuevamente activa, también volvió a quedar bajo análisis la situación de las personas que habían sido investigadas por presuntas maniobras de lavado.

En ese contexto aparece nuevamente el nombre de Camila Homs, quien todavía no había llegado a juicio oral en el expediente. Ahora, según la información difundida, el juez Armella podría convocarla a prestar declaración indagatoria, al igual que a su hermana Romina y a otros integrantes del grupo investigado.

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