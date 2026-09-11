Camila Homs bajo la lupa de la Justicia: reactivaron una causa por lavado vinculada al "Pata" Medina

El vínculo de Camila Homs con la causa

Según la información difundida en WiFi, Camila Homs ya estaba imputada en una investigación por lavado de dinero que había quedado frenada. El expediente analiza movimientos y bienes cuyo origen legal, de acuerdo con lo señalado en el programa, no habría podido ser acreditado.

Camila Homs, su hermana Romina y Juan Horacio Homs, en el entramado familiar que quedó alcanzado por el expediente. (Foto: redes sociales).

La investigación alcanzaba también a su hermana Romina y a otros integrantes del entorno familiar de Homs y Medina. La hipótesis judicial apunta a que habrían participado de una maniobra destinada a ocultar o dar apariencia lícita a fondos vinculados al patrimonio investigado.

Uno de los elementos mencionados en el expediente es una Ferrari que pertenecía al entorno familiar. Según se contó en el programa, existe una escucha en la que Romina Homs le habría comunicado a su padre, mientras este se encontraba detenido, que había escondido el vehículo y lo había trasladado desde Puerto Madero hasta Avellaneda.

El origen de la causa: el patrimonio del padre de Camila

El expediente tiene como antecedente la investigación contra Juan Horacio Homs, padre de Camila, quien en 2017 quedó involucrado en la causa contra el “Pata” Medina.

Homs había sido acusado de actuar como presunto testaferro del sindicalista y permaneció prófugo durante aproximadamente una semana antes de presentarse ante la Justicia. Su patrimonio había despertado sospechas debido a que, según la investigación, no se correspondía con las actividades económicas que declaraba.

Juan Pablo “Pata” Medina fue durante años el secretario general de la UOCRA de La Plata y es investigado por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. (Foto: N/A).

Homs era propietario de una empresa de viandas que abastecía a trabajadores de la construcción en La Plata. La firma, Abril Catering, quedó bajo la lupa por sus vínculos con personas del entorno de Medina. Según una investigación publicada por la revista Noticias en 2017, la empresa llegó a tener unos 160 empleados y sucursales en distintos puntos del país.

El patrimonio atribuido a Homs incluía, entre otros bienes, un helicóptero, un avión, más de diez camiones, un barco y unos 40 vehículos de alta gama. También se investigaron transferencias millonarias realizadas desde Abril Catering hacia empresas y personas vinculadas al entorno de Medina.

Qué cambió ahora en la causa

La investigación había quedado paralizada luego de que se dictara el sobreseimiento de los acusados. Esa decisión fue cuestionada y finalmente la Corte Suprema ordenó que se vuelva a investigar el entramado vinculado al “Pata” Medina.

Camila Homs y su padre, Juan Horacio Homs, quedaron vinculados a la investigación por lavado de dinero. (Foto: redes sociales).

Con la causa nuevamente activa, también volvió a quedar bajo análisis la situación de las personas que habían sido investigadas por presuntas maniobras de lavado.

En ese contexto aparece nuevamente el nombre de Camila Homs, quien todavía no había llegado a juicio oral en el expediente. Ahora, según la información difundida, el juez Armella podría convocarla a prestar declaración indagatoria, al igual que a su hermana Romina y a otros integrantes del grupo investigado.