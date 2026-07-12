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Rodrigo De Paul se emocionó al hablar del apoyo de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina: "Es una gran mujer"

Tras la victoria de Argentina ante Suiza, Rodrigo De Paul se emocionó al destacar el apoyo incondicional de Tini Stoessel.

12 jul 2026, 18:35
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de paul y tini
de paul y tini

Tini Stoessel volvió a decir presente en Kansas para acompañar a la selección argentina en el duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La cantante pop, una vez más, estuvo firme alentando a Rodrigo De Paul junto a su familia.

Tras el sufrido triunfo de la Albiceleste, el mediocampista se mostró especialmente conmovido al referirse al apoyo de su pareja. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, De Paul destacó: “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”.

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Emocionado, el jugador agregó: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”. Luego, con ternura, completó: “Es una gran mujer, mi gran compañera…”. La conexión entre ambos se refleja también fuera del campo: De Paul ha acompañado a Tini en sus giras con Futttura y en la presentación de su disco anterior, mostrando que el apoyo entre ellos es mutuo.

Durante la última semana, Tini compartió en sus redes una serie de imágenes desde Estados Unidos, donde se la vio junto a Rodrigo celebrando los triunfos y disfrutando de algunos días de descanso.

Cuál fue el romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección

El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto no solo desató la euforia de millones de hinchas, también dio lugar a un gesto íntimo que se volvió protagonista en redes sociales. En medio de la celebración, Tini Stoessel eligió una forma muy personal de acompañar a Rodrigo De Paul, reafirmando el gran momento que atraviesan como pareja.

La artista compartió en sus historias de Instagram una imagen cargada de emoción: el mediocampista, aún con la camiseta albiceleste, festejando la clasificación con un gesto que condensaba toda la intensidad del partido. Con una mano en la boca y la mirada encendida, De Paul aparecía en la postal que Tini transformó en una declaración de amor.

Sobre esa foto, la cantante escribió palabras breves pero poderosas que se viralizaron al instante: “Te amo, mi amor”. Y como si buscara unir lo personal con lo nacional, agregó otra dedicatoria: “Te amo, Argentina”, acompañada por un corazón blanco y la bandera celeste y blanca.

     

 

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