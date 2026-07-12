Rodrigo De Paul se emocionó al hablar del apoyo de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina: "Es una gran mujer"

Cuál fue el romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la clasificación de la Selección

El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto no solo desató la euforia de millones de hinchas, también dio lugar a un gesto íntimo que se volvió protagonista en redes sociales. En medio de la celebración, Tini Stoessel eligió una forma muy personal de acompañar a Rodrigo De Paul, reafirmando el gran momento que atraviesan como pareja.

La artista compartió en sus historias de Instagram una imagen cargada de emoción: el mediocampista, aún con la camiseta albiceleste, festejando la clasificación con un gesto que condensaba toda la intensidad del partido. Con una mano en la boca y la mirada encendida, De Paul aparecía en la postal que Tini transformó en una declaración de amor.

Sobre esa foto, la cantante escribió palabras breves pero poderosas que se viralizaron al instante: “Te amo, mi amor”. Y como si buscara unir lo personal con lo nacional, agregó otra dedicatoria: “Te amo, Argentina”, acompañada por un corazón blanco y la bandera celeste y blanca.