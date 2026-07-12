Cómo juega Inglaterra, el próximo rival de la Selección: fortalezas, debilidades y el historial con Argentina

Las principales fortalezas de Inglaterra

Harry Kane, mucho más que un goleador

El capitán inglés sigue siendo la principal referencia ofensiva. Además de su capacidad para definir dentro del área, suele retrasarse varios metros para participar en la construcción del juego y asistir a sus compañeros.

Jude Bellingham, el motor del equipo

El mediocampista del Real Madrid es uno de los futbolistas más completos del mundo. Su despliegue físico, capacidad para recuperar, conducir y llegar al área rival lo convierten en la gran amenaza para cualquier mediocampo.

Inglaterra combina talento ofensivo con un volante de contención que aporta equilibrio defensivo, recupera balones y facilita la circulación bajo presión.

Los ingleses mantienen una de sus marcas registradas históricas: son muy peligrosos en córners y tiros libres laterales gracias a su potencia física y al trabajo específico en jugadas preparadas.

Las debilidades que puede aprovechar Argentina

El principal punto vulnerable aparece como consecuencia de su propio estilo. Al presionar muy arriba y adelantar muchos jugadores, suele dejar espacios importantes cuando pierde la pelota.

Si Argentina logra superar la primera línea de presión con circulación rápida, encontrará terreno para explotar los contraataques.

Otro aspecto a tener en cuenta son los duelos por las bandas. Cuando los laterales ingleses quedan expuestos en el uno contra uno pueden sufrir, especialmente si el rival consigue aislarlos y atacar los espacios detrás de ellos.

Quién es el entrenador de Inglaterra

El seleccionado inglés es dirigido por el alemán Thomas Tuchel, quien asumió tras la salida de Gareth Southgate luego de la Eurocopa 2024.

Con experiencia en Chelsea, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, Tuchel le imprimió al equipo una identidad más agresiva desde lo táctico y mayor flexibilidad para modificar sistemas durante los partidos.

Las figuras de Inglaterra

Además de Harry Kane, la otra gran referencia del plantel es Jude Bellingham, considerado uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial por su personalidad, despliegue físico y calidad técnica.

Cuántos Mundiales jugó Inglaterra

Inglaterra disputa su 17ª Copa del Mundo. Su único título mundial fue en 1966, cuando venció a Alemania en la final disputada en Wembley.

En las últimas décadas, sus mejores actuaciones fueron el cuarto puesto en Rusia 2018 y las semifinales alcanzadas en Qatar 2022.

El historial entre Argentina e Inglaterra

Partidos disputados: 15

15 Victorias de Argentina: 3

3 Victorias de Inglaterra: 6

6 Empates: 6

Goles

Argentina: 17

Inglaterra: 23

Los cruces mundialistas

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

Inglaterra 1-0 Argentina México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Argentina 2-1 Inglaterra Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina ganó por penales)

Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina ganó por penales) Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra

El antecedente más recordado es el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los históricos goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final.

También permanece en la memoria el cruce de Francia 1998, cuando Argentina avanzó por penales tras empatar 2-2 en un partido que quedó marcado por la expulsión de David Beckham.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue un amistoso disputado el 12 de noviembre de 2005, con victoria inglesa por 3-2.