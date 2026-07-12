Video: se derrumbó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección y hubo momentos de pánico

La celebración había convocado a familias, vecinos e hinchas en el centro de la ciudad, con banderas, bombos y cánticos. Sin embargo, con el correr de las horas se registraron algunos incidentes que alteraron el clima festivo.

De acuerdo con medios locales, hubo vehículos que circularon en contramano e incluso algunos avanzaron por la Peatonal Rocamora, una situación que puso en riesgo a los peatones que participaban de los festejos.

Si bien la mayoría de los simpatizantes celebró de manera pacífica, los destrozos atribuidos a un grupo reducido de personas empañaron la jornada. Comerciantes y vecinos reclamaron mayores controles para evitar este tipo de situaciones en futuras convocatorias masivas.

Por su parte, desde el municipio informaron que realizarán un relevamiento para determinar la magnitud de los daños ocasionados durante los festejos. Además, evaluarán las posibles responsabilidades y analizarán medidas preventivas para eventos de gran concurrencia.