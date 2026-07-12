En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Mundial 2026
Festejos
Mundial 2026

Video: se derrumbó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección y hubo momentos de pánico

El incidente ocurrió en plena celebración, cuando una estructura cedió de manera repentina y generó corridas entre los presentes. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Banner Seguinos en google DESK
Video: se derrumbó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección y hubo momentos de pánico

Video: se derrumbó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección y hubo momentos de pánico

Lo que comenzó como un festejo por la victoria de la Selección argentina estuvo a punto de terminar en tragedia en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. En medio de la celebración de cientos de hinchas, parte de la pérgola de un bar se desplomó y provocó momentos de tensión.

Leé también Rating: cuánto midió el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
Rating: cuánto midió el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, donde se encuentra el bar Bella Vista. La estructura cayó sobre el sector de mesas y sillas, desatando el pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Los videos del derrumbe comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y muestran cómo quedó el frente del comercio tras el desplome. La secuencia generó preocupación entre los vecinos, ya que el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

La celebración había convocado a familias, vecinos e hinchas en el centro de la ciudad, con banderas, bombos y cánticos. Sin embargo, con el correr de las horas se registraron algunos incidentes que alteraron el clima festivo.

De acuerdo con medios locales, hubo vehículos que circularon en contramano e incluso algunos avanzaron por la Peatonal Rocamora, una situación que puso en riesgo a los peatones que participaban de los festejos.

Si bien la mayoría de los simpatizantes celebró de manera pacífica, los destrozos atribuidos a un grupo reducido de personas empañaron la jornada. Comerciantes y vecinos reclamaron mayores controles para evitar este tipo de situaciones en futuras convocatorias masivas.

Por su parte, desde el municipio informaron que realizarán un relevamiento para determinar la magnitud de los daños ocasionados durante los festejos. Además, evaluarán las posibles responsabilidades y analizarán medidas preventivas para eventos de gran concurrencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Festejos
Notas relacionadas
Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
Mundial para el infarto: el SAME registró una muerte y seis emergencias cardíacas durante Argentina-Suiza
Preocupación por Messi: qué le pasó en el ojo durante el partido de la Selección Argentina ante Suiza

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar