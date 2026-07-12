Manuel volvió a criticar a Messi en Gran Hermano y las redes estallaron: "Al 9009"

Mientras los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) seguían atentos el partido entre Argentina y Suiza, Manuel volvió a quedar en el centro de la polémica con un comentario sobre el rendimiento de Lionel Messi.
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Durante el partido entre Argentina y Suiza, Manuel lanzó nuevos comentarios sobre Lionel Messi en Gran Hermano.
Mientras los participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) seguían atentos el partido entre Argentina y Suiza, Manuel volvió a quedar en el centro de la polémica con un comentario sobre el rendimiento de Lionel Messi.
En medio de la transmisión, Manuel arrancó diciendo: “Entraba hace cinco años…”. La reacción de JC fue inmediata: “¡Vamos, Messi!”. Lejos de retractarse, Manuel insistió: “¿Qué tiene de malo lo que digo? Hace cinco años entraba”.
El clima dentro de la casa se mantuvo dividido. Emanuel celebró el tanto de Julián Álvarez con entusiasmo: “Pero qué golazo de La araña”. Sin embargo, Manuel volvió a la carga con otra frase que encendió la discusión: “Eran todas a Messi, ya está, ahora perdió el récord de los goles”.
La viralización del video en redes sociales desató una catarata de reacciones. Los seguidores del reality no tardaron en manifestarse con dureza: “Este anti Messi no puede seguir en la casa, Manu al 9009”; “A Nigro lo matamos por muuuuucho menos”; “Ahora más que nunca Manu al 9009”; “¡Hay que sacarlo! ¡No merece ver la semifinal en la casa de Gran Hermano! MANU AL 9009”; “Vamos a ayudar a que vea el partido en su casa el miércoles. MANU AL 9009”; “Menos mal que la semi Manu al 9009 la ve desde su casa así no lo tenemos que escuchar criticando a Messi”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.
Con la expectativa puesta en la Selección Argentina y su sueño de alcanzar el bicampeonato, los participantes de Gran Hermano viven con intensidad la previa del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La atmósfera dentro de la casa está marcada por la ansiedad y el fervor futbolero, aunque un comentario inesperado terminó por eclipsar el clima festivo.
Lejos de provenir de los concursantes extranjeros —Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil)—, la polémica se originó en palabras de un argentino. Manuel lanzó una frase sobre la bandera nacional que cayó muy mal entre los seguidores y rápidamente generó controversia fuera del programa.
"La bandera argentina va en los huevos o en el cul", disparó Ibero desde fuera de cuadro. Aunque la cámara enfocaba a la uruguaya Yipio y a Juanicar, el audio dejó registrado su intervención sin margen de duda.
Si bien todo apunta a que se trató de una broma desafortunada, la circulación del video en redes sociales provocó una ola de críticas. Desde ese momento, distintas cuentas dedicadas al reality comenzaron a impulsar la salida de Manuel en la próxima gala de eliminación, donde comparte nominación con Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia.