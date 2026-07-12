Manuel volvió a criticar a Messi en Gran Hermano y las redes estallaron: "Al 9009"

Cuál fue la repudiable frase de Manuel en Gran Hermano sobre la bandera argentina

Con la expectativa puesta en la Selección Argentina y su sueño de alcanzar el bicampeonato, los participantes de Gran Hermano viven con intensidad la previa del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La atmósfera dentro de la casa está marcada por la ansiedad y el fervor futbolero, aunque un comentario inesperado terminó por eclipsar el clima festivo.

Lejos de provenir de los concursantes extranjeros —Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil)—, la polémica se originó en palabras de un argentino. Manuel lanzó una frase sobre la bandera nacional que cayó muy mal entre los seguidores y rápidamente generó controversia fuera del programa.

"La bandera argentina va en los huevos o en el cul", disparó Ibero desde fuera de cuadro. Aunque la cámara enfocaba a la uruguaya Yipio y a Juanicar, el audio dejó registrado su intervención sin margen de duda.

Si bien todo apunta a que se trató de una broma desafortunada, la circulación del video en redes sociales provocó una ola de críticas. Desde ese momento, distintas cuentas dedicadas al reality comenzaron a impulsar la salida de Manuel en la próxima gala de eliminación, donde comparte nominación con Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia.