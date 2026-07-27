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Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: "Me decían loco"

Mauro Icardi se despachó con un contundente descargo en sus redes sociales, donde dio detalles de la nueva resolución judicial que impacta de lleno en Wanda Nara.

27 jul 2026, 08:25
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Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: Me decían loco

Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: "Me decían loco"

Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: Me decían loco

Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: "Me decían loco"

Tras una nueva resolución judicial en el marco de su divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi celebró el fallo de la Justicia italiana y compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram, donde aseguró que fueron rechazados una serie de reclamos económicos presentados por su exesposa.

La última semana estuvo atravesada por nuevas controversias para el deportista. Por un lado, el futbolista quedó envuelto en versiones que lo vinculaban con el presunto robo en la vivienda de la mediática en Milán. Por otro, la abogada Ana Rosenfeld cuestionó públicamente el alcance de las resoluciones de la Justicia italiana sobre los planteos presentados por el delantero y aseguró que "Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores".

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Lejos de guardar silencio, Icardi aprovechó la resolución para expresarse en sus redes sociales."Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", remarcó.

Luego, el futbolista sostuvo que la apelación también fue desestimada y dio por cerrada esa instancia del proceso: " Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos. Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".

La chicana de Mauro Icardi a Wanda Nara

Lejos de bajar el perfil, Mauro Icardi reapareció este sábado con una sugestiva historia de Instagram desde Milán, donde se encuentra junto a la China Suárez. En medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, el futbolista compartió una imagen durante una jornada de compras y lanzó una irónica chicana que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su exesposa y al juez que interviene en la causa.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", escribió junto a una serie de emojis de risa, en clara alusión a las restricciones judiciales que enfrenta.

La publicación llegó horas después de que trascendiera que el juez Hagopián le habría otorgado un plazo para explicar los motivos de su viaje a Italia. Si bien en un principio se informó que el objetivo era avanzar con la documentación de sus hijas tras el robo de sus pasaportes, luego surgieron versiones que indicaban que el delantero también buscaría continuar con el proceso de restitución internacional de las menores ante la Justicia italiana.

En pocas palabras

  • Mauro Icardi: Celebró un fallo judicial en Italia que rechazó los reclamos millonarios de Wanda Nara en su divorcio.
  • Reclamos desestimados: La Justicia italiana declaró inadmisible la apelación de Wanda Nara, cerrando pedidos económicos por 250.000 euros mensuales y otros montos.
  • Duro mensaje: Icardi ironizó sobre las restricciones: "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?".
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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