Mauro Icardi cargó contra Wanda Nara tras un nuevo fallo de la Justicia italiana: "Me decían loco"

La chicana de Mauro Icardi a Wanda Nara

Lejos de bajar el perfil, Mauro Icardi reapareció este sábado con una sugestiva historia de Instagram desde Milán, donde se encuentra junto a la China Suárez. En medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, el futbolista compartió una imagen durante una jornada de compras y lanzó una irónica chicana que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su exesposa y al juez que interviene en la causa.

"¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", escribió junto a una serie de emojis de risa, en clara alusión a las restricciones judiciales que enfrenta.

La publicación llegó horas después de que trascendiera que el juez Hagopián le habría otorgado un plazo para explicar los motivos de su viaje a Italia. Si bien en un principio se informó que el objetivo era avanzar con la documentación de sus hijas tras el robo de sus pasaportes, luego surgieron versiones que indicaban que el delantero también buscaría continuar con el proceso de restitución internacional de las menores ante la Justicia italiana.