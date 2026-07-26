La agenda de Javier Milei: reunión con el FMI, gabinete ampliado y viaje a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

El encuentro se desarrollará en un contexto de seguimiento del programa económico acordado entre la Argentina y el organismo de crédito.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que el objetivo del viaje es mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura económica argentina.

Martes: viaje a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

El martes por la mañana, Milei partirá rumbo a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

La presencia del mandatario argentino en el acto forma parte de su agenda internacional y de los vínculos que el Gobierno busca fortalecer con los países de la región.

Actividad en Casa Rosada

Mientras el Presidente se encuentre en Perú, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en la Argentina.

En tanto, a las 11, el vocero presidencial brindará su habitual conferencia de prensa, en la que se espera que informe sobre la agenda oficial y responda consultas de los periodistas sobre los principales temas de actualidad.