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La Cancillería china convocó al embajador argentino por los dichos del director de Comunicación Digital de Milei

El conflicto diplomático se desató a partir de una publicación en la red X de Juan Pablo Carreira, que vinculó al Partido Comunista Chino con el desastre climático de Nepal.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Tensión diplomática con China

Tensión diplomática con China, por las críticas del director de Comunicación Digital de Milei (Foto: archivo).

La Cancillería china convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión de urgencia para presentarle una queja formal por los dichos del director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, quien en la red social X atribuyó al "Partido Comunista Chino" de haber provocado el desastre climático en Nepal.

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Según pudo confirmar A24.com de fuentes de la Cancillería argentina, la convocatoria al embajador "ocurrió", pero evitaron brindar más detalles, mientras en la Casa Rosada evaluaban los pasos a seguir.

La queja de China se originó a partir de declaraciones de Carreira, un funcionario de segunda línea que depende de la vocería presidencial, a cargo de Adrián Ravier, pero que responde políticamente a las estrategias del asesor Santiago Caputo y del nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Las criticas en X que provocaron el conflicto diplomático con China

Carreira, conocido en las redes sociales como “@JuanDoe”, responsabilizó a China por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, que ya provocó más de un millar de muertos. Lo hizo a través de un tuit en el que expresó: "Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro".

Carreira es el funcionario responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial y concluyó su publicación con una fuerte definición política: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

La publicación provocó una dura respuesta de la Embajada de China en la Argentina, que difundió una declaración de su portavoz en la que cuestionó a Carreira, aunque sin mencionarlo.

En su comunicado del martes último, la embajada había afirmado que mientras Nepal y China desarrollaban tareas de rescate y asistencia por la catástrofe, “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

Al ser consultado por este tema el la conferencia de prensa en Casa Rosada del pasado martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, desmintió la existencia de las críticas a China y respondió que "no existió ningún mensaje de ningún funcionario del Gobierno".

Según trascendidos publicados por la agencia Noticias Argentinas, "debido a que Suárez Salvia estaba de vacaciones, en su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando de la embajada, quien recibió una 'fuerte queja' por lo publicado en redes sociales contra China por el funcionario de Milei".

En ese sentido, la representación china acusó a Carreira de formular “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y ponga fin a ese tipo de afirmaciones.

La embajada también cuestionó la utilización política del desastre natural y exhortó a Carreira a “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios podrían tener para los vínculos bilaterales.

En el último párrafo de su declaración, la representación diplomática china expresó que su reclamo apunta también a “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones chino-argentinas”.

En otro comunicado anterior, los diplomáticos chinos también se habían quejado por la "exclusión de compañías de su país en licitaciones internacionales de la Argentina" y de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que en un acto público había advertido al gobierno de Milei sobre "los riesgos de seguridad que generan instalaciones tecnológicas chinas en la cuenca petrolera de Vaca Muerta".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • China convocó: El embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, fue llamado a una reunión de urgencia por la Cancillería china.
  • Motivo del conflicto: Declaraciones del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, en X sobre el Partido Comunista Chino y un desastre en Nepal.
  • Queja formal: China presentó una queja por especulaciones
Resumen generado por Thinkindot AI
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