La Cancillería china convocó al embajador argentino por los dichos del director de Comunicación Digital de Milei

Carreira es el funcionario responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial y concluyó su publicación con una fuerte definición política: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.… pic.twitter.com/BQFpYcdv3U — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 30, 2026

La publicación provocó una dura respuesta de la Embajada de China en la Argentina, que difundió una declaración de su portavoz en la que cuestionó a Carreira, aunque sin mencionarlo.

En su comunicado del martes último, la embajada había afirmado que mientras Nepal y China desarrollaban tareas de rescate y asistencia por la catástrofe, “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

Al ser consultado por este tema el la conferencia de prensa en Casa Rosada del pasado martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, desmintió la existencia de las críticas a China y respondió que "no existió ningún mensaje de ningún funcionario del Gobierno".

Según trascendidos publicados por la agencia Noticias Argentinas, "debido a que Suárez Salvia estaba de vacaciones, en su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando de la embajada, quien recibió una 'fuerte queja' por lo publicado en redes sociales contra China por el funcionario de Milei".

En ese sentido, la representación china acusó a Carreira de formular “especulaciones malintencionadas carentes de fundamento” y le reclamó que modifique de inmediato su actitud y ponga fin a ese tipo de afirmaciones.

La embajada también cuestionó la utilización política del desastre natural y exhortó a Carreira a “dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias que este tipo de episodios podrían tener para los vínculos bilaterales.

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

En el último párrafo de su declaración, la representación diplomática china expresó que su reclamo apunta también a “evitar daños a las relaciones y las cooperaciones chino-argentinas”.

En otro comunicado anterior, los diplomáticos chinos también se habían quejado por la "exclusión de compañías de su país en licitaciones internacionales de la Argentina" y de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que en un acto público había advertido al gobierno de Milei sobre "los riesgos de seguridad que generan instalaciones tecnológicas chinas en la cuenca petrolera de Vaca Muerta".