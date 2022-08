El mensaje de Larroque pareció una advertencia política del camporismo de convocar a una movilización si avanza un fallo en contra de la vicepresidenta y jefa del Frente de Todos.

En tanto, desde el massismo evitaron por ahora, cualquier pronunciamiento sobre la situación procesal y judicial de la vicepresidenta, que este lunes presentó un pedido de recusación y vinculó al fiscal Luciani con el ex gobierno de Mauricio Macri, al mostrar una foto jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, del ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con A24.com el titular de la AFI dijo que la causa "es una muestra más de la impunidad de todo el poder judicial en Argentina".

Agustín Rossi en el Salón de los Bustos, Casa Rosada.jpeg

"Está claro que desde el mismo día que asumió (Mauricio) Macri como presidente en 2015 se inició una política de persecución judicial contra Cristina y esta foto es una muestra más de la connivencia entre fiscales y jueces en la quinta de Macri", repitió Rossi a este portal.

El jefe de la AFI dijo que "hay una absoluta muestra de parcialidad, y es correcto que Cristina Kirchner los recuse" y se preguntó: "¿Qué habría pasado si hubiera sido al revés, y un juez se muestra tomando te en la casa de Cristina?".

"Desde el Gobierno nos hacemos solidarios políticamente con Cristina", sintetizó Rossi.

La foto que mostró Cristina Kirchner de jueces y fiscales para armar la estrategia de defensa

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1556433729354170368 Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido. pic.twitter.com/Bl1mLMKXUy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022

Desde el entorno del presidente Alberto Fernández, se sumaron a la defensa política de la vicepresidenta.

"Es un disparate", dijo Gabriela Cerruti en la última conferencia de prensa oficial en la Casa Rosada y después difundió un video en redes sociales donde la portavoz del Gobierno habla directamente de "una nueva embestida mediática judicial contra Cristina".

"Es realmente un disparate, no hay ninguna prueba, no hay ningún documento, no hay nada. Además (un fallo en su contra) sería un cambio en el Código Penal porque los delitos penales son delitos de actos, por lo que uno hace, y no de autor, por lo que uno es. En este caso la están persiguiendo a la expresidenta", repitió Cerruti en un reel en su cuenta oficial en Instagram y agregó: "No hay ninguna cosa en esa causa que ligue a la expresidenta con los supuestos delitos que se están investigando. Es un clarísimo caso de Lawfare, es clarísimo caso de persecución judicial y mediático".

Este lunes consultado por A24.com, en el entorno del ministro del Interior, Wado De Pedro, ratificaron lo que dijo en Twitter el 2 de agosto: "Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país. #TodosConCristina", había señalado De Pedro en Twitter y este lunes posteó el mensaje de la vicepresidenta que muestra la foto de los "jugadores de fútbol".

Por otro lado, el sábado el presidente Alberto Fernández se reunió en Colombia con dirigentes políticos y ex presidentes de la región, que integran el denominado Grupo de Puebla, en el que denunciaron "persecución judicial contra Cristina Kirchner".

https://twitter.com/marcoporchile/status/1555986467461029888 En #Colombia a solo horas de la asuncion de Gustavo Petro. Reunión en Bogotá con el Presidente Alberto Fernández junto al Grupo de Puebla, acerca de la oportunidad para la integración. pic.twitter.com/eJidutJR4a — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) August 6, 2022

La preocupación del gobierno por la situación judicial de la vicepresidenta, se da en medio de la profundización de la crisis económica y social, y con la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo como agenda propia.