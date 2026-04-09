La CGT convocó a una marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril por el Día del Trabajador

Diagnóstico económico y laboral

Durante la reunión del Consejo Directivo, previa a la conferencia que brindó Sola, la central sindical evaluó el contexto social y laboral. Según explicó el dirigente gremial, en el encuentro se “hizo un análisis de la realidad sociolaboral y económica” y advirtió que “en cada una de las actividades se atraviesa una fuerte pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento familiar que ha aumentado, y pérdida de trabajo y crecimiento del desempleo”.

El dirigente también remarcó la importancia de la negociación salarial al afirmar que “es importante la defensa irrestricta de que cada gremio pueda tener libertad en la negociación de salarios” y cuestionó que “las paritarias necesitan ser homologadas y discutidas en la forma en que se están tratando”. Al tiempo que denunció que “el Gobierno está poniendo un techo por debajo de la inflación promedio”.

CGT conferencia de prensa Sola triunviro

Además, sostuvo que “el malestar y el malhumor que está circulando es porque los trabajadores no llegan a fin de mes” y afirmó que “la gente está padeciendo el ajuste brutal de este Gobierno”, en un escenario que describió como “una estanflación”.

En ese marco, aseguró que los gremios ya preparan sus reclamos salariales y advirtió que “hay una suerte de posición extorsiva en la que suele plantearse en la mesa de negociación 'O se mantienen los puestos de trabajo o se aumentan los salarios’, y eso está pasando”. Y concluyó con el planteo: “Para los salarios que tienen pérdida de poder adquisitivo, que son todos hoy en la Argentina, paritarias libres”.

Reforma laboral y otros reclamos

Sola también se refirió al debate sobre la reforma laboral y a su situación judicial. Señaló que en la CGT “hay un fuerte convencimiento de la inconstitucionalidad de la ley” y sostuvo que “la Justicia ha dado la razón” en relación con “una cautelar provisoria sobre 82 artículos que pegan en el corazón de la ley de reforma laboral”. Según adelantó, “se espera que la Cámara de Apelaciones también lo considere”.

El dirigente agregó que “las prestaciones de salud están siendo atravesadas por la crisis económica” y anticipó la elaboración de un documento sobre la situación de las obras sociales.

Por último, cuestionó la falta de diálogo con el Ejecutivo al afirmar que “no se están teniendo interlocutores con el Gobierno” y agregó que tampoco “los hubo para la reforma laboral y menos para estos debates”. En el plano político, mencionó al jefe de Gabinete Manuel Adorni y señaló que deberá dar explicaciones por su situación judicial, además de considerar que “sería importante que genere mayores conferencias de prensa, como hacía antes”.

“Este Gobierno, que se decía experto en crecimiento con o sin dinero, es uno de los que dijo que la inflación era un impuesto a los pobres; la pérdida del poder adquisitivo es un impuesto a los trabajadores”, concluyó.