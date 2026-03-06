La CGT presentó un amparo ante la Justicia contra La Ley de Modernización Laboral

La norma cambia las normas que rigen el trabajo, desde la contratación y el pago de los salarios hasta las vacaciones, despidos e indemnizaciones, que, en muchos casos, estaban vigentes desde hace más de 50 años, con convenios sancionados en la década del 70 del siglo pasado.

El decreto, tal como establece las reglas para la promulgación, lleva la firma del presidente Javier Milei, refrendada por Manuel Adorni y Sandra Pettovello, dos de los ministros más cercanos al mandatario.

La norma tiene 25 capítulos y se promulgó una vez que el Senado aprobó la reforma de la Cámara de Diputados que eliminó el controvertido artículo que disminuía el pago de salarios para el trabajador que sufría accidentes fuera del ámbito laboral.

Los cambios en la legislación laboral

Gobierno promulgó la ley de modernización laboral a una semana de su aprobación en el Senado. Plantea profunda modificaciones a las leyes y convenios que regían hasta este viernes el mercado laboral.

La iniciativa se sancionó por la Cámara alta con 42 votos a favor y 28 en contra, luego de que el proyecto fuera previamente modificado en Diputados. Con ese paso legislativo, el oficialismo logró cerrar uno de los proyectos más relevantes del paquete de reformas económicas con el que busca reconfigurar el mercado laboral argentino.

Según el Gobierno, el objetivo de la nueva legislación es “modernizar” el marco regulatorio del trabajo y generar condiciones que favorezcan la creación de empleo formal. La normativa introduce cambios en distintos aspectos de la relación laboral, incluyendo el sistema de indemnizaciones, la organización de la jornada de trabajo, el régimen de registración de empleados y el funcionamiento de los convenios colectivos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan sistemas alternativos al esquema tradicional de indemnización por despido. Entre ellos se contempla la creación de fondos de cese laboral financiados por aportes patronales, una herramienta que busca dar mayor previsibilidad a los costos laborales para las empresas.