La Ciudad se reunió con piqueteros antes de la Marcha Federal: ¿cómo será la movilización del jueves hacia Plaza de Mayo?

Se trata de una extensión de lo que fueron los acampes en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde las organizaciones levantaron las banderas en reclamo de "trabajo y salario digno", "contra el hambre y la pobreza", y la reapertura de los planes Potenciar Trabajo y la libertad de sus beneficiarios para elegir su unidad ejecutora.

Embed

¿Cómo se organizará la marcha del jueves a Plaza de Mayo?

Sin embargo, esta vez no habrá carpas. "Nada de acampe", señaló el funcionario porteño a los medios. "Marcharán por la 9 de julio, tendrán que mantener el Metrobús y organizarse para llegar lo más rápido a Plaza de Mayo para no complicarle la vida a los habitantes de la Ciudad y quienes vienen a trabajar", detalló.

D'Alessandro remarcó que la Ciudad tiene "contacto con las tres columnas, que van a ingresar desde las cabeceras: Constitución, Retiro y Once". Por otro lado, indicó que se debatió cómo descargar los micros, ya que habrá "más de 20 micros por región" del país. No se podrán estacionar en la 9 de julio o en avenidas. Las fuerzas policiales estarán en "todos los puntos controlando para que no desborde". Por el momento, no hay confirmados cortes.

"Nuestro límite es la violencia", definió. Además, el titular de la cartera de Seguridad porteña apuntó a que se trata de un reclamo "nacional" e insistió para que las autoridades del Gobierno nacional "abran las mesas de diálogo" para "resolver el conflicto social". "Apostamos al diálogo y a la responsabilidad. Necesitamos que Nación escuche", alertó.

Acampe en la Avenida 9 de julio.jpg "Nada de acampes", señaló el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro

En medio de la interna oficialista, la izquierda sale a marcar agenda en la calle

En detalle, la marcha partirá desde La Quiaca, Jujuy, pasando por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, sumando a Catamarca y La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Córdoba. Otra columna partirá desde Usuahia, Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, Chubut, sumando adhesiones en Neuquén, Río Negro y La Pampa. También se sumarán desde Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, y las provincias litoraleñas de Santa Fe y Entre Ríos.

Las organizaciones resaltan que tras los acampes, lograron "arrancarle al gobierno un primer bono de 6 mil pesos en abril, el aumento del 50% en la tarjeta Alimentar (que aun así queda por debajo de la inflación acumulada) y también el anuncio de un 'bono extraordinario' de 18 mil pesos en dos cuotas, que favorece a sectores más amplios de la población, pero debería ser adjudicado de manera automática a todos los que lo necesitan, ya que el Estado tiene todos los datos necesarios", señalaron en un comunicado.

La protesta la llevarán a cabo el Polo Obrero (PO), MTR Votamos Luchar, Cuba-MTR, Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril, fracciones del MTL Rebelde y el Frente de la Resistencia y el Centro William Cooke.

Formarán también parte de las protestas la Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de los Pueblos, algunas fracciones del Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Movimiento 8 de Abril, entre otros

En diálogo con A24.com, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, adelantó que se sumarán sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados que no están bajo el paraguas de Unidad Piquetera y más cerca del peronismo como ATE Córdoba, UATRE de Jujuy, docentes rosarinos y el gremio de municipales de Jesús María, Córdoba.

Belliboni también listó al Sindicato de Neumáticos, la Unión Ferroviaria de Haedo, asociaciones médicas de Tucumán, la Asociación Gremial de docentes de Capital Federal y Ademys, gremio de maestros del mismo distrito, que ese día hará un paro que coincidirá con la movilización de la izquierda.