La tensa semana en la que Cristina Kirchner quedará a cargo de la presidencia

Lo hará como si en Argentina no fuera una semana plagada de complicaciones que esperan al Gobierno: tras el discurso de Cristina Kirchner en el Chaco, el gobierno de Alberto Fernández se enfrenta desde el martes 10, el miércoles 11 y el jueves 12 a tres días plagados de acontecimientos que serán clave para la gobernabilidad en el corto plazo.

El viaje que se estima, será de 4 días por Europa, dejará oficialmente al gobierno en manos de la Vicepresidenta, aunque desde que llegaron al poder juntos, Cristina Kirchner nunca se acercó a la Casa Rosada ni tomó medidas de Gobierno concretas en reemplazo del Presidente.

Cristina Kirchner.jpg Parlamentarios europeos criticaron a Cristina Fernández de Kirchner por el "bochornoso espectáculo" (Foto: Telam).

En ese clima, Guzmán deberá afrontar las audiencias públicas martes, miércoles y jueves, por el aumento de tarifas con funcionarios subalternos que no le responden como el subsecretario de Energía y el titular del ENARGAS, que responden a Cristina y se oponen al esquema de segmentación de tarifas que en cambio recibió el aval del secretario de Energía, Darío Martínez, un peronista que hace equilibrio entre el kirchnerismo y la Casa Rosada.

Basualdo Guzmán.jpg En plena interna, un informe cuestiona la actualización de tarifas

¿Qué pasará si los funcionarios directos del área responsables de firmar los aumentos de tarifas como el titular del ENARGAS no siguen las directivas de Guzmán? Le preguntaron esta semana a la portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. La vocera respondió: "No contestamos sobre hipótesis".

Cerca del ministro de Economía, confirmaron a A24.com que la segmentación de tarifas "sale o sale", es algo que ya está decidido y la Casa Rosada no piensa en dar marcha atrás.

No es necesario que Guzmán asista a la audiencia pública, y seguramente no lo hará. Pero la relación con los subsecretarios quedaría rota si los funcionarios kirchneristas se oponen a los aumentos. Alberto Fernández esta semana le hizo avisar al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la reunión de Gabinete a todos los ministros: "hay que defender al Gobierno, el programa es este, y al que no le guste, que se vaya".

Crisis social y marchas piqueteras

el-acampe-piquetero-en-la___OrzLXRrw5_1200x630__1.webp Acampe en la 9 de Julio. Los cortes que afectarán al tránsito este miércoles 29.

El segundo acontecimiento clave de esta semana será la marcha piquetera de tres días convocada por organizaciones opositoras al acuerdo con el FMI que amenazan acampar por tres días entre los días 10, 11y 12 en rechazo a la decisión del Gobierno de no ampliar la cantidad de planes sociales y un salario universal para desocupados o informales.

Paralelamente, este jueves 12 el INDEC dará a conocer el índice de inflación de abril, que según anticipó Guzmán, seguirá siendo alto, pero repetirá el récord de marzo de 6,7% y empezará a bajar a partir de las medidas que viene tomando el Gobierno.

El conflicto volverá a quedar en manos del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que ya avisó que su plan no es aumentar la cantidad de planes, sino avanzar en la transformación de los mismos en puestos de trabajo, con capacitación y acuerdos con empresas privadas para incorporarlos.

Las nuevas presiones del Kirchnerismo desde el Congreso

proyecto previsional - frente de todos.png

Aunque ya no es jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner sostiene su liderazgo en un número importante de legisladores, lo mismo que Cristina desde el Senado.

Como un anticipo al duro discurso de Cristina Kirchner desde el Chaco, con el presidente a 3800 kilómetros en Ushuaia, Máximo Kirchner volvió a sorprender a la Casa Rosada al presentar el jueves a la noche un proyecto de ley para adelantar los aumentos acordados para el Salario Mínimo Vital y Móvil para todo el año, a ser cobrados en forma anticipada en agosto, para que "el SMVM aumente a $ 47.850 a cobrar en agosto".

Ambos le hicieron sentir las nuevas presiones al presidente y al equipo económico del cual son críticos: esta vez el mensaje pareció dirigido no solo a Guzmán, sino al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que esta semana pudo exhibir el cierre de la mayoría de las negociaciones paritarias privadas por encima del 50% para la primera mitad del año.

Fue una manera de visibilizar la crisis social por la que está preocupado el kirchnerismo de cara a las elecciones de 2023, por la descontrolada inflación y la inacción de la que acusan al Gobierno.

Máximo Kirchner 1.jpg Maximo Kirchner habló en Baradero.

Horas después, el viernes a la mañana la sorpresa llegó desde el bloque de senadores del FdT comandados por Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, José Mayans y Mariano Recalde, anunciaron -sin dar aviso previo a nadie del Poder Ejecutivo Nacional- un proyecto de ley Plan de Pago de Deuda Previsional, para ampliar la moratoria previsional que vence en julio de este año, con el objetivo de que se puedan jubilar los hombres y mujeres que cumplan 60 y 65 años y no tengan los 30 años de aportes.

En la Casa Rosada tomaron ambos anuncios y el discurso de Cristina como una respuesta lógica a la decisión de Alberto Fernández de plantarse a los reclamos de cambios de rumbo económico, y de la salida del ministro de Economía Martín Guzmán, que ratificado, el jueves confirmó ante las principales cámaras empresarias, que seguirá adelante con el programa acordado con el FMI.

Cerca del presidente Alberto Fernández insisten en poner la otra mejilla y “aguantar porque esto es una maratón” para llegar a 2023, porque cree que al final del túnel, habrá luz y no ve otra alternativa al programa económico de Guzmán.