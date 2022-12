La Corte no intervendrá por ahora en la disputa por la Magistratura y Cristina Kirchner logra paralizar el Consejo

De todos modos, la diputada Moreau seguirá presidiendo la Cámara baja porque así lo determina el reglamento del cuerpo, y también se prorrogarán los mandatos del vicepresidente y el resto de la conducción.

La crisis se agravará porque la Corte Suprema no les tomará juramento ni a los senadores ni a los diputados que fueron designados como consejeros de la Magistratura; éste no podrá sesionar con sólo 12 de sus 20 miembros y Juntos por el Cambio bloqueó el quórum para crear 9 universidades por las sospechas de que detrás de ellas se escondían contubernios del Frente de Todos. Así se manifestó la crisis institucional y parlamentaria.

En la Corte dicen que el Consejo quedará en "un limbo"

Según pudo saber A24.com de fuentes parlamentarias y de la Corte Suprema, “el Consejo de la Magistratura quedará paralizado y en un limbo” para designar y remover jueces por tiempo indefinido.

El martes próximo, el Tribunal Oral Federal 2 dictará sentencia por la causa Vialidad en la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Molas pidieron una condena a 12 años de prisión efectiva. La conducción ATE Capital decidió un paro indefinido y el juez K Juan Ramos Padilla convocó a una “pueblada” si la vicepresidenta resulta condenada.

En rigor, con 12 de 20 miembros el Consejo de la Magistratura podría tener quórum para sesionar. Sin embargo, esos 12 miembros están divididos entre kirchneristas y opositores y no tendrán manera de ponerse de acuerdo. La vicepresidenta Cristina Kirchner provocó la parálisis por su pelea con el Poder Judicial, al que ahora considera un “pelotón de fusilamiento” contra ella y al que acusa de haber esgrimido “20 mentiras” en la causa Vialidad y vinculó con el intento de asesinato del 1 de septiembre.

“Por ahora, el Consejo entra en un limbo. La Corte Suprema podría tomar juramento con una decisión a costa de su responsabilidad, tanto para los diputados como para senadores, pero hasta el momento no hay decisión oficial y no se los tomará”, dijo a A24.com una fuente del máximo tribunal.

consejo-de-magistratura.jpeg El Consejo de la Magistratura, aseguran, "quedará paralizado y en un limbo” para designar y remover jueces por tiempo indefinido (Foto: archivo).

La cronología de un caos

La cronología de este disparate institucional comenzó cuando Cristina Kirchner dividió al bloque de senadores del Frente de Todos para que el peronismo tuviera dos bloques con tres senadores “consejeros” y Juntos por el Cambio sólo uno.

De ese modo, el bloque peronista Frente Nacional y Popular podía designar dos consejeros por la mayoría: María Pilatti Vergara y Mariano Recalde; la UCR uno por la primera minoría, Eduardo Vischi, y el otro peronismo de Unidad Ciudana (kirchnerismo puro) otro senador por la segunda minoría, Martín Doñate. El PRO había designado a Luis Juez por la segunda minoría, pero fue desplazado por Doñate. Juez denunció a Cristina Kirchner.

La Corte había considerado aquella división extemporánea “un ardid” dirigido a obtener más consejeros y no convalidó a Doñate y sí repuso a Juez. Pero aquel fallo aplicaba al mandato que expiró en noviembre. Entonces Cristina Kirchner insistió en esa composición para el nuevo mandato hasta 2026.

Así las cosas, la Corte decidió no tomarles juramento a los cuatro senadores del nuevo mandato. La semana última, la presidenta de la Cámara de Diputados envió a la Corte la designación de los cuatro diputados para el nuevo mandato: Vanesa Siley y Rodolfo Tahilhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por el PRO; y Roxana Reyes, por la UCR.

El fallo del juez Cormick agravó el desbarajuste

Pero el juez Martín Cormick, exfuncionario kirchnerista, impugnó esa composición y consideró, tal como en el Senado, que el peronismo debía tener tres sillas y Juntos por el Cambio solo una. Por lo tanto, impugnó la designación de Roxana Reyes y agravó el conflicto.

De ese modo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, suspendió la designación que había enviado a la Corte, que se aprestaba a tomarle juramento a los diputados, pese a no tomárselo a los senadores en conflicto por las impugnaciones de la oposición.

Según confiaron a A24.com fuentes del oficialismo, la suspensión de Moreau obedeció a la voluntad de la vicepresidenta para restarle una banca a la oposición y dejar sin representación al Congreso ante el Consejo. La oposición asegura que Cristina Kirchner quiere paralizar el Consejo en vísperas del fallo judicial que podría agravar el clima político.

La oposición le quitó quórum al Congreso y se paraliza

Como represalia, Juntos por el Cambio se negó ayer a darle quórum al Frente de Todos para no convalidar la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja y por primera vez en la democracia dejó sin número a la sesión preparatoria que designa las autoridades del cuerpo. Luego, le restó número a otra sesión y provocó la parálisis del Congreso.

Al no haber nombramiento formal, el artículo 37 del reglamento de Diputados dispone que quedan prorrogados de hecho los actuales mandatos vigentes: Moreau, presidenta (Frente de Todos); Omar De Marchi, vicepresidente (PRO); José Luis Gioja, vicepresidente primero (Frente de Todos); y Julio Cobos, vice segundo (UCR) .

“Pero la consecuencia es que el Consejo de la Magistratura quedará con 12 de los 20 miembros y pese a que tienen quórum para sesionar no están representados los legisladores y sólo podrían sesionar los jueces, abogados y académicos. No puede funcionar así, no habrá clima”, dijo a A24.com el diputado opositor del PRO y ex consejero, Pablo Tonelli.

Un allegado al jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, señaló que “los 12 consejeros que quedan también están divididos entre kirchneristas y opositores y no se pondrán de acuerdo en nada, ni en cómo sesionar en medio de esta crisis, porque todo se desmadró”.

https://twitter.com/MoniMacha/status/1598423231236546575 Cuando decimos que la cultura de la violación como prática política está vigente nos referimos a esto que hace Ritondo. Es violencia política y es violencia hacia las mujeres. pic.twitter.com/cG41Pt23bA — Mónica Macha (@MoniMacha) December 1, 2022

Así las cosas, la función para la que fue creado el Consejo, el nombramiento y la remoción de jueces, quedará paralizada. A eso hay que sumarle que la Corte Suprema, que había anunciado que les tomaría juramento a los diputados, pero no a los senadores, tras el conflicto desatado de ayer resolvió no tomarles el juramento tampoco a los diputados. Y en los hechos dejará en un limbo la composición hasta que haya un acuerdo político.

La oposición impugnó la creación de nueve universidades por sospechas

La decisión opositora de dejar sin quórum la sesión preparatoria descompuso el poco clima parlamentario que había. La sesión matutina que no fue terminó en gritos, insultos y casi se toman a golpes de puño. Por la tarde estaba prevista otra sesión para crear por ley nueve universidades. Pero Juntos por el Cambio también logró dejarla sin quórum.

“Eran universidades bajo sospecha de ser negocios del Frente de Todos, no tenían informes del Consejo Universitario, no tenían aprobados los recursos y estaban pedidas por intendentes”, dijo a A24.com la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica – Juntos por el Cambio.

Cecilia_Moreau.jpeg Cecilia Moreau, durante la sesión de este jueves en Diputados (Foto: Télam).

Su par de bloque, Maximiliano Ferraro, señaló que “en medio de un recorte de gastos en el presupuesto y de reducción del presupuesto para educación y sin estudios de prefactibilidad no hay contexto para crearlas”.

Esta segunda sesión fue un caos. Con apoyo del interbloque Federal y de la izquierda, Moreau logró alcanzar quorum pero la oposición generó un desbande de gritos, forcejeos e insultos porque sostenía que estaba fuera de término y no respetaba el reglamento.

Para sorpresa de todos, el ministro de Economía, Sergio Massa, fue a respaldar a Moreau y ocupó la bandeja ubicada a su lado, junto a su esposa, Malena Galmarini, presidenta de AySA.

Acusaciones de Juntos por el Cambio de no respetar el reglamento

El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y la diputada Silvia Lospennato acusaron al oficialismo de no respetar el reglamento porque el Frente de Todos demoró la sesión para conseguir el número. Evolución Radical, que preside Rodrigo de Loredo y responde al senador Martín Lousteau, de buena relación con Massa, quería convalidar el debate, pero tuvo que respetar a la mayoría opositora para no traicionar a sus aliados.

Las voces cantantes eran Ritondo, Ferraro, Juan Manuel López, Karina Banfi, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, mientras que Moreau intentaba recomponer la sesión con ironías sobre sus opositores.

“La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de extrema gravedad. Y se sumó a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia”, enfatizó el radical Mario Negri luego de la fallida sesión ante los periodistas.

Luego de retirarse del cuerpo con gestos obscenos, Ritondo reclamó en conferencia de prensa que Moreau reponga a los diputados en el Consejo. Y Juan Manuel López dijo que “ante una posible condena la semana próxima, Cristina Kirchner quiere que las minorías no integren el Consejo de la Magistratura para paralizar el Poder Judicial y nosotros no vamos a permitir este atropello”.

Cristian_Ritondo.png

Cecilia Moreau se defendió y aseguró que su rol será "garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la Magistratura” y precisó: “Tomé esa decisión y apelé el fallo (del juez Cormick). No hay fallos buenos y malos según la conveniencia del momento”. La semana próxima, tras el fallo sobre Cristina Kirchner, el clima podría descomprimirse o agravarse a límites inciertos.