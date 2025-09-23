En vivo Radio La Red
Política
Corte Suprema
Alperovich
Revés judicial

La Corte Suprema negó la excarcelación de José Alperovich y seguirá con prisión domiciliaria

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex gobernador de Tucumán.

La Corte Suprema dejó firme la condena de José Alperovich y seguirá con prisión domiciliaria. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes rechazar el pedido de excarcelación del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por violar a su sobrina. De esta forma, quedó firme la decisión de mantenerlo detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria, que cumple en su departamento de Puerto Madero junto a su actual pareja, la ex Gran Hermano Marianela Mirra.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa, que había agotado todas las instancias judiciales previas.

El 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, presidido por el juez Ramos Padilla, condenó a Alperovich como responsable de tres hechos de “abuso sexual simple” y seis de “abuso sexual agravado con acceso carnal”, cometidos entre 2017 y 2018.

Esa misma noche, el magistrado ordenó su inmediata detención y prisión preventiva. La defensa solicitó la excarcelación, pero la fiscalía se opuso al advertir el alto riesgo de fuga por los recursos económicos y la influencia política del exfuncionario.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.&nbsp;

En su resolución, Ramos Padilla sostuvo que existía un “sinfín de pruebas sólidas, precisas y concordantes” contra el acusado. Además, remarcó que la severa pena impuesta podía incentivar una posible evasión y afectar el normal desarrollo del proceso.

Estrategia de la defensa y rechazo de la Corte

Los abogados de Alperovich apelaron la decisión alegando violación al principio de inocencia y cuestionando que la capacidad económica fuera considerada riesgo de fuga. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo.

Posteriormente, el caso llegó por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema, que lo desestimó aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar presentaciones por falta de fundamentación suficiente.

El fallo no tiene entidad actual porque Alperovich ya cumple arresto domiciliario”, explicó la abogada de la víctima, Carolina Zimerman, tras conocerse la decisión del máximo tribunal.

Los hechos que derivaron en la condena

La denuncia contra el tres veces gobernador de Tucumán fue presentada en 2019 por su sobrina, 35 años menor que él, quien trabajaba en su campaña política para intentar volver a la gobernación en las elecciones de ese año.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en distintas locaciones: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento en Puerto Madero, cuando Alperovich aún era senador nacional.

jose alperovich marianela mirra.png
El ex gobernador tucumano cumple en su departamento de Puerto Madero junto a su actual pareja Marianela Mirra.

El tribunal concluyó que los ataques se produjeron en un contexto de intimidación y abuso de poder, aprovechándose de la relación de dependencia laboral y de la influencia política que ejercía. En su sentencia, los jueces destacaron: “Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe y detentaba un poder político de inmensa magnitud en la provincia”.

Condena en revisión y situación actual

La defensa del exgobernador apeló la condena, que actualmente se encuentra en revisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema implica que Alperovich deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva hasta que haya una resolución definitiva.

Mientras tanto, el exmandatario permanece en su lujoso departamento de Puerto Madero, monitoreado por tobillera electrónica y bajo cuidados médicos, a la espera de que se resuelva la apelación de fondo.

