La Corte Suprema negó la excarcelación de José Alperovich y seguirá con prisión domiciliaria

corte-suprema1-2-1080x675 Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su resolución, Ramos Padilla sostuvo que existía un “sinfín de pruebas sólidas, precisas y concordantes” contra el acusado. Además, remarcó que la severa pena impuesta podía incentivar una posible evasión y afectar el normal desarrollo del proceso.

Estrategia de la defensa y rechazo de la Corte

Los abogados de Alperovich apelaron la decisión alegando violación al principio de inocencia y cuestionando que la capacidad económica fuera considerada riesgo de fuga. Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo.

Posteriormente, el caso llegó por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema, que lo desestimó aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar presentaciones por falta de fundamentación suficiente.

“El fallo no tiene entidad actual porque Alperovich ya cumple arresto domiciliario”, explicó la abogada de la víctima, Carolina Zimerman, tras conocerse la decisión del máximo tribunal.

Los hechos que derivaron en la condena

La denuncia contra el tres veces gobernador de Tucumán fue presentada en 2019 por su sobrina, 35 años menor que él, quien trabajaba en su campaña política para intentar volver a la gobernación en las elecciones de ese año.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en distintas locaciones: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y un departamento en Puerto Madero, cuando Alperovich aún era senador nacional.

jose alperovich marianela mirra.png El ex gobernador tucumano cumple en su departamento de Puerto Madero junto a su actual pareja Marianela Mirra.

El tribunal concluyó que los ataques se produjeron en un contexto de intimidación y abuso de poder, aprovechándose de la relación de dependencia laboral y de la influencia política que ejercía. En su sentencia, los jueces destacaron: “Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe y detentaba un poder político de inmensa magnitud en la provincia”.

Condena en revisión y situación actual

La defensa del exgobernador apeló la condena, que actualmente se encuentra en revisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema implica que Alperovich deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva hasta que haya una resolución definitiva.

Mientras tanto, el exmandatario permanece en su lujoso departamento de Puerto Madero, monitoreado por tobillera electrónica y bajo cuidados médicos, a la espera de que se resuelva la apelación de fondo.