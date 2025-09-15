Laura Ubfal confirma que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el ex gobernador condenado por abuso

Y contó que nunca estuvieron distanciados y que en su momento dijo que estaban peleados para que la prensa no la espere en su visita al penal: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

Según trascendió, el embarazo de Marianela Mirra y José Alperovich, que conviven en ese departamento donde él cumple la condena, habría sido a través de un tratamiento de inseminación artificial tras una decisión de ambos.

José Alperovich fue condenado en junio a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 a cargo del juez Juan Ramos Padilla y también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. En su defensa, el ex funcionario declaró que se trató de un juicio "inventado" y negó la grave acusación en su contra.

Marianela Mirra ganó la edición 2007 del reality Gran Hermano y se destacó por su jugada maestra al hacerle la nominación espontánea a su compañero y favorito de la gente, Diego Leonardi, en una estrategia que la llevó a la victoria.

La información del embarazo la contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece): “La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo. Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”, afirmó la panelista.

marianela mirra jose alperovich foto embarazo

Marianela Mirra descontrolada ante las cámaras de A la tarde a puro insulto y gritos

La ex ganadora de Gran Hermano Marianela Mirra se mostró furiosa frente a las cámaras del programa A la tarde (América Tv) cuando fue consultada por los rumores de embarazo de su pareja José Alperovich.

Cuando el notero Oliver Quiroz le preguntó por los rumores de dulce espera que circularon en los últimos días, la ex participante del reality estalló de bronca.

"Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Queremos saber cómo estás y si tenés algo para decir...", le dijo el periodista con total prudencia, a lo que Marianela Mirra contestó sacada a los gritos: "¡Que falta de respeto! ¡Salí, por favor! ¡Dejame en paz! ¡Que te crees! ¡Sos un irrespetuoso! ¡Dejen de hablar pelotudeces, no quiero aclarar nada!".

"Vos no tenés respeto por nada. Ni vos ni ningún periodista", siguió muy enojada la ex Gran Hermano con la prensa en general y sin detener sus pasos.

"¿No querés aclarar nada?", le insistió el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco cumpiendo su labor. Y la tucumana retrucó muy molesta por las preguntas: "En mi vida le aclaré nada a nadie".