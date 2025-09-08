Bombazo: Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un hijo

Embed

La historia de José Alperovich y Marianella Mirra

Marianela Mirra alcanzó la fama tras consagrarse ganadora de Gran Hermano en 2007. En aquel entonces comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación secreta con un hombre de gran influencia, algo que ella negó durante años.

Tiempo después, estalló en los medios la versión de un affaire con Jorge Rial, y muchos asumieron que él era la persona señalada. Sin embargo, no era así. A comienzos de 2025, Marianela decidió hacer pública su relación con José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Desde entonces, la ex GH lo defiende sin titubeos.

Lo llamativo es que Alperovich continúa casado y su esposa, junto a sus hijos, lo acompañó durante todo el proceso judicial. Aun así, Mirra se presenta como su pareja y visitó en ese rol en el penal de Ezeiza.

Ahora, la relación parece afianzarse más que nunca y trascendió que la pareja estaría evaluando la posibilidad de agrandar la familia.

Puerto Madero, gimnasio y pileta: así transita José Alperovich su condena con la ex Gran Hermano Marianella Mirra

Tras haber sido condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, el ex gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, cumple su condena en un exclusivo departamento de Puerto Madero.

La sorpresa surgió con la aparición de Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, quien meses atrás había anunciado su separación del político. Sin embargo, se confirmó que actualmente ambos conviven en la propiedad, lo que reavivó versiones de reconciliación.

En A la Tarde (América TV) difundieron imágenes que muestran la vida de Alperovich en reclusión domiciliaria, acompañado por Mirra. El complejo cuenta con comodidades de primer nivel: pileta climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades de este edificio tienen valores que van desde los 220.000 hasta los 2,2 millones de dólares.

Incluso, la propia Marianela compartió este lunes en sus historias de Instagram una foto desde el gimnasio del lugar, confirmando su presencia allí. Mientras tanto, el cronista Oliver Quiroz relató en el ciclo conducido por Karina Mazzocco una escena particular: "Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro". Aunque Mirra evita hablar con la prensa, su exposición en redes y su convivencia con Alperovich en plena prisión domiciliaria no pasan inadvertidas.