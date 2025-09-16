Polémica por el embarazo de Marianela Mirra: la desafiante reacción de José Alperovich

Ante la polémica, el equipo del programa conducido por Pampito y Matías Vázquez se comunicó con Gastón Trezeguet, quien confirmó que fue él quien recibió la información directamente de Marianela: “Ella me lo contó y, en medio de la vorágine, terminamos de charlar y yo lo comuniqué en mi programa de streaming”.

Trezeguet explicó cómo se dio la situación: "Yo lo di por hecho, ¿si me lo cuenta a mí? No sabía que había un no", y agregó con humor: "No va que le llega a ella y me dijo 'boludo, no te cuento más nada". Finalmente, cerró con una frase que reflejó el enojo de Mirra: "Y me termina diciendo 'pero si no lo digo yo, cómo lo vas a decir vos'".

Cuándo confirmó Marianela Mirra su relación con José Alperovich

Hace cinco meses, la exparticipante de Gran Hermano, Marianela Mirra, confirmó que mantiene una relación sentimental con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado contra su sobrina. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la política.

Fue Jorge Rial quien reveló el vínculo en su programa Argenzuela, sorprendiendo con detalles sobre las visitas frecuentes de Mirra al penal donde Alperovich cumplía condena. “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich. Fue la mujer más importante del 2007. En Tucumán todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”, contó el conductor.

Tras la exposición mediática, Marianela decidió romper el silencio y publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, comenzó diciendo. Además, deslizó que Rial habría ventilado su historia por motivos personales: “Nunca me hizo falta Jorge Rial, sólo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre”, agregó.

En el cierre de su mensaje, Mirra fue tajante con el periodista: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, sentenció, dejando en claro que no permitirá más intromisiones en su intimidad.