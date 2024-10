La decisión de la UBA para tratar de frenar las auditorías de la SIGEN impulsadas por el Gobierno

“Entendemos que la SIGEN no tiene las competencias para auditar a las universidades. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías. Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”, sostuvo Gelpi.