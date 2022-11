La emotiva defensa de Camila Crescimbeni sobre la Ley Johanna

Cabe recordar que, hace casi dos meses, la legisladora dio a luz a mellizos y uno de ellos nació muerto. En este marco, es que, en medio de lágrimas, habló de la importancia de la asistencia médica frente a la muerte perinatal y recordó a su hijo fallecido.

"Espero que con este proyecto podamos ayudar a cientos de familias a sanar y que podamos visibilizar y hablar de estos temas, que generalmente están escondidos, porque uno siempre anhela la vida y no la muerte, pero cuando la muerte se vuelve parte de la vida no queremos ser unos parias, queremos seguir hablando de nuestros hijos tan amados", manifestó en un pasaje de su discurso.

Y luego, leyó con la voz entrecortada, una serie de nombres, "además, de su Silvestre" de los pequeños fallecidos; e hizo hincapié en que dicha iniciativa “es la diferencia entre poder sanar o estar siempre en deuda”.

La historia de Camila Crescimbeni, la diputada que perdió un hijo

“La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser en otra cosa”, comentó la diputada a través de sus redes sociales a raíz de la pérdida de uno de sus mellizos.

El 16 de octubre, Crescimbeni de 32 años, despidió a su hijo a través de un conmovedor posteo en Instagram.

“Silvestre. Mi cachorrito. Te amo con la intensidad absoluta de mi ser. Te extraño cada segundo que pasa y me alejo del amor de tus pataditas en la panza. Me cuesta aceptar que mis sueños de una larga vida juntos, sosteniéndote, abrazándote, limpiándote los moquitos, curando tus lastimaduras, alentándote a explorar, aprendiendo a nombrar la magia que hay en el mundo, cantando juntos, mirando las estrellas, saltando en el mar, se transformó en un amor infinito, pero intangible”, publicó la diputada.

diputada bebe 2.png

“Se me nubla el pensamiento y te lloro en tormenta, el alma se me fragmenta en 3, quiero estar con mis tres hijos al mismo tiempo acá y ahora. Pero me vuelvo a encontrar con la gris pared que nos separa y se me hunde el cuerpo. No puedo creer lo cerca que estuvimos. Estaba tan convencida, tan confiada, tan feliz esperando su llegada”, continuó.

Además, Crescimbeni relató: “Cuando naciste parecías tan listo, tan perfecto, tan gordito, tan tierno que creí que estabas acá. Pero no, tu alma exigió otro camino y hoy pido ayuda para aceptarlo y acompañarte con amor, agradeciéndote por haberme elegido como tu mamá para esta breve misión en la Tierra. Mi sangre, que es tu sangre, y mi cuerpo, que habitaste junto con tu hermanito, fueron tu refugio de amor. Todo el tiempo que estuviste lo pasaste pegado a mi corazón, pegado al corazón de Rufi; los tres latiendo juntos”.