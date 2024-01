La drástica decisión que tomó el Conicet para las becas 2024

A través de un comunicado, el Conicet describió cómo se fue llegando a esta situación: “En su reunión del 6/12/2023 el Directorio del organismo decidió postergar las decisiones sobre las convocatorias a Becas y Promociones considerando el contexto de cambio de gobierno, hasta contar con una nueva designación para su Presidencia", comienza.

"En la reunión del 21/12/2023, el Directorio tomó la decisión de dar continuidad al cronograma institucional. Para entonces, el nuevo Presidente del Conicet aún no estaba designado y fue invitado a participar de la misma. Con posterioridad a dicha reunión se emitieron normas administrativas del Ejecutivo Nacional que afectan las decisiones anteriores del Directorio”, añade.

Y el texto oficial suma: “Tras su reunión extraordinaria del día 16/01/2024, el Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Dichas normas establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional”.

image.png Por despidos en el organismo este miércoles habrá una movilización al Polo Científico ubicado en el barrio porteño de Palermo. (Foto: archivo)

En este contexto, el Directorio del Conicet definió posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones “hasta tanto se configure el presupuesto definitivo”.

Además, confió que el nuevo titular del organismo de ciencia, Daniel Felipe Salamone, pueda arbitrar "los medios para realizar las gestiones que permitan obtener las adecuaciones necesarias al presupuesto”. “Esta decisión será revisada por el Directorio en su próxima reunión y/o en función de los avances que informe la Presidencia al respecto”, concluyó el comunicado.

Durante su campaña presidencial, el presidente, Javier Milei, habló en reiteradas oportunidades de su plan para cerrar el Conicet.

“Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó y planteó que “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”.