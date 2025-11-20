La contundente explicación de un diputado "radical con peluca" sobre su pase a La Libertad Avanza

En ese marco, el legislador consideró que el actual oficialismo representa una oportunidad decisiva. “Creo que es la última bala que tenemos, porque ya lo intentamos con (Mauricio) Macri y la verdad que no se hicieron las reformas profundas”, expresó. Y agregó: “Hoy yo me juego a que este Gobierno le vaya bien, porque estoy convencido de que a partir de la reforma y del pensamiento que tiene el Gobierno realmente va a haber crecimiento”.

“Es un cambio de modelo que no es sacado de otro planeta, es el mismo que tienen nuestros vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y es tener una Argentina normal”, sostuvo.

El diputado también se refirió a los debates legislativos por venir, en especial la reforma laboral. “Tenemos una ley laboral de hace 70 años que es muy cerrada y muy arcaica, cuando hoy discutimos sobre inteligencia artificial”, señaló. A su entender, las normas vigentes no responden a los desafíos actuales del mercado de trabajo.

En esa línea, Picat criticó el rol sindical: “Los sindicatos tienen que trabajar con el sector empresarial y con el Gobierno porque se están quedando sin clientes: más de la mitad de la población que no está protegida por un sindicato”. Entre sus propuestas para la reforma mencionó los costos en ART, la resolución de juicios laborales y la cuota solidaria sindical.

Por último, anticipó una discusión compleja en torno a la reforma tributaria. “Si las provincias no bajan Ingresos Brutos, la reforma termina siendo inválida”, advirtió, en alusión a la resistencia que podría generar en los gobiernos subnacionales.