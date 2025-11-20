En vivo Radio La Red
Aguinaldo ANSES: quiénes lo cobran en diciembre y qué pasa con la prestación por desempleo

ANSES confirmó el calendario de pago del medio aguinaldo para diciembre 2025 y detalló qué prestaciones quedan incluidas. Mientras jubilados y pensionados recibirán el SAC junto con su haber mensual, quienes cobran la Prestación por Desempleo no accederán al aguinaldo ni a un bono extra de fin de año.

Con la llegada de diciembre, vuelve una pregunta que todos los años genera confusión entre quienes cobran la Prestación por Desempleo: ¿ANSES paga el aguinaldo (SAC) a quienes están recibiendo este beneficio?

De cuánto será y quiénes cobran el extra de ANSES (Foto: archivo).

En un mes marcado por gastos extra, fiestas y aumentos estacionales, cualquier ingreso adicional puede modificar la economía familiar, por lo que la consulta se repite de manera masiva.

Sin embargo, ANSES confirmó que la Prestación por Desempleo no paga aguinaldo en diciembre 2025. Esto significa que los beneficiarios del seguro por desempleo no recibirán el Sueldo Anual Complementario, a diferencia de los trabajadores registrados, jubilados y pensionados del SIPA, quienes sí acceden al medio aguinaldo correspondiente.

Por qué ANSES no paga aguinaldo a beneficiarios del seguro de desempleo

La aclaración del organismo es tajante: la Prestación por Desempleo no es un salario, sino un apoyo económico temporal destinado a acompañar a los trabajadores despedidos mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

Al no tratarse de una remuneración formal, no integra el esquema del SAC, por lo que no se liquida medio aguinaldo en diciembre ni en junio.

La prestación sí mantiene otros beneficios asociados al empleo formal previo, como:

  • Aportes jubilatorios durante todo el período de cobro,

  • Cobertura médica a través de la obra social,

  • Acceso a la asignación familiar correspondiente, si corresponde.

ANSES_pensionados

¿ANSES paga un bono de fin de año para la Prestación por Desempleo?

ANSES también confirmó otro punto clave:

En diciembre 2025 no habrá un bono extra ni refuerzo extraordinario para quienes cobran la Prestación por Desempleo.

Los únicos beneficiarios que recibirán un refuerzo adicional este mes son:

  • Jubilados y pensionados de la mínima,

  • Titulares de PUAM,

  • Otros regímenes previsionales alcanzados por los decretos de refuerzo económico.

De esta manera, el seguro por desempleo queda sin plus navideño y solo percibe el monto mensual habitual definido por la normativa vigente.

Cuánto cobra un beneficiario del seguro por desempleo en diciembre 2025

La Prestación por Desempleo se ajusta todos los meses según los índices de inflación, por lo que el monto puede variar según la actualización del mes anterior.

Para diciembre 2025, el importe máximo se ubica cerca de los $322.000, mientras que el mínimo se calcula en función del último salario registrado y de los aportes previos del trabajador.

Es importante tener en cuenta que:

  • El monto no incluye aguinaldo,

  • No se complementa con bono,

  • Puede modificarse levemente según la actualización automática de ANSES.

Aguinaldo de diciembre 2025: quiénes sí lo cobran

Mientras que los beneficiarios del seguro por desempleo quedan excluidos, más de siete millones de jubilados y pensionados del SIPA sí reciben el aguinaldo.

ANSES resolvió adelantar el calendario, con el objetivo de que todos los titulares cuenten con el dinero disponible antes de las fiestas.

El medio aguinaldo de diciembre:

  • Es equivalente al 50% del mejor haber cobrado en el último semestre,

  • Se deposita automáticamente junto con el haber mensual,

  • No requiere trámite,

  • Se acredita en la misma cuenta donde cada beneficiario cobra su jubilación o pensión.

Calendario de pago del aguinaldo de ANSES — Diciembre 2025

A continuación, las fechas confirmadas por ANSES para la acreditación del aguinaldo según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima (SIPA)

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 11 de diciembre

  • DNI 4: 12 de diciembre

  • DNI 5: 12 de diciembre

  • DNI 6: 15 de diciembre

  • DNI 7: 15 de diciembre

  • DNI 8: 16 de diciembre

  • DNI 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Conclusión: qué debe saber un beneficiario de la Prestación por Desempleo en diciembre

Para quienes cobran el seguro por desempleo, diciembre llega sin aguinaldo y sin bono extra, pero con el cobro habitual mensual actualizado por inflación.

Aunque el beneficio no contempla el SAC, sí mantiene aportes, obra social y cobertura dentro del sistema, mientras dura la búsqueda laboral.

