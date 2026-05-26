Causa Cuadernos: la ex de Centeno declaró y habló de bolsos, autos y "migajas" de Baratta

Aunque aclaró que nunca vio dinero dentro de esos bolsos, aseguró que Centeno le explicaba cómo podían acomodarse los fajos de billetes. “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes’”, declaró.

Ante las preguntas de las defensas, Horovitz insistió en que nunca observó directamente plata, aunque escuchaba comentarios sobre “las migajas” que Baratta le daba a Centeno. “Él decía: ‘Mirá lo que me tiró’. Hablaba de las migajas que le daba Baratta”, recordó.

Qué dijo sobre los cuadernos de las coimas

Horovitz confirmó además que vio los famosos cuadernos en la casa donde convivían, aunque aseguró que nunca los leyó. “Estaban en el armario del dormitorio junto con carpetas, papeles y documentación”, describió.

Según contó, Centeno le había dicho que escribía esas anotaciones “por si algún día lo dejaban sin trabajo. No tenía idea de lo que decían. Me enteré cuando explotó todo por las noticias”, sostuvo.

Golpes, infidelidades y denuncias

Durante su testimonio, la mujer también relató episodios de violencia de género y aseguró que decidió declarar por las agresiones que sufrió durante la relación. “Me cagó a trompadas”, afirmó ante el tribunal.

Además, rechazó haber actuado por despecho y aseguró que Centeno “la usó como pantalla” durante años. “No estoy despechada. Hablé porque él me perjudicó y me usó”, señaló.

Horovitz también explicó cómo llegó a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli en 2017. Según dijo, decidió acudir a Comodoro Py luego de buscar información sobre causas judiciales vinculadas al entorno de Baratta.

En otro tramo de su declaración, sostuvo que entregó documentación a Miriam Quiroga, exsecretaria presidencial de Néstor Kirchner, y afirmó que posteriormente esos papeles “desaparecieron”.