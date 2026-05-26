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Causa Cuadernos: la ex de Centeno declaró y habló de bolsos, autos y "migajas" de Baratta

Hilda Horovitz relató cómo conoció al remisero autor de los cuadernos de las coimas. También dio detalles sobre Centeno y los fajos de dinero.

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Causa Cuadernos: la ex de Centeno declaró y habló de bolsos

Causa Cuadernos: la ex de Centeno declaró y habló de bolsos, autos y "migajas" de Baratta

La causa Cuadernos de las Coimas sumó este martes un nuevo testimonio explosivo. Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, aseguró ante el Tribunal Oral Federal 7 que fue utilizada como “testaferro” por el ex chofer de Roberto Baratta y relató episodios vinculados a bolsos, dinero y documentación que forman parte de la investigación.

Leé también Causa Cuadernos: nuevos videos de Oscar Centeno

Durante una extensa declaración, Horovitz contó detalles de la relación que mantuvo con Centeno entre 2006 y 2016 y aseguró que él utilizaba su nombre para realizar distintas operaciones vinculadas a autos y bienes.

“Yo era testaferro de él”, afirmó ante la fiscal Fabiana León. Según explicó, Centeno la llevaba a firmar formularios y poner vehículos a su nombre. “Íbamos juntos a comprar autos, yo firmaba”, relató.

mujer centeno

La mujer también dijo haber visto bolsos que, según Centeno, pertenecían al ex funcionario Roberto Baratta. “Venía con valijas, portafolios y bolsitos de todo tipo”, sostuvo.

Aunque aclaró que nunca vio dinero dentro de esos bolsos, aseguró que Centeno le explicaba cómo podían acomodarse los fajos de billetes. “Me decía: ‘Ponés así y entran tantos billetes’”, declaró.

Ante las preguntas de las defensas, Horovitz insistió en que nunca observó directamente plata, aunque escuchaba comentarios sobre “las migajas” que Baratta le daba a Centeno. “Él decía: ‘Mirá lo que me tiró’. Hablaba de las migajas que le daba Baratta”, recordó.

Qué dijo sobre los cuadernos de las coimas

Horovitz confirmó además que vio los famosos cuadernos en la casa donde convivían, aunque aseguró que nunca los leyó. “Estaban en el armario del dormitorio junto con carpetas, papeles y documentación”, describió.

Según contó, Centeno le había dicho que escribía esas anotaciones “por si algún día lo dejaban sin trabajo. No tenía idea de lo que decían. Me enteré cuando explotó todo por las noticias”, sostuvo.

Golpes, infidelidades y denuncias

Durante su testimonio, la mujer también relató episodios de violencia de género y aseguró que decidió declarar por las agresiones que sufrió durante la relación. “Me cagó a trompadas”, afirmó ante el tribunal.

Además, rechazó haber actuado por despecho y aseguró que Centeno “la usó como pantalla” durante años. “No estoy despechada. Hablé porque él me perjudicó y me usó”, señaló.

Horovitz también explicó cómo llegó a declarar ante el fiscal Carlos Stornelli en 2017. Según dijo, decidió acudir a Comodoro Py luego de buscar información sobre causas judiciales vinculadas al entorno de Baratta.

En otro tramo de su declaración, sostuvo que entregó documentación a Miriam Quiroga, exsecretaria presidencial de Néstor Kirchner, y afirmó que posteriormente esos papeles “desaparecieron”.

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