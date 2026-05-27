La picante definición de Martín Cirio sobre Wanda Nara tras revivir su pelea con la China Suárez: "Ella es..."

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Qué ventiló Martín Cirio sobre el escándalo que se desató entre Julieta Poggio y la China Suárez

La disputa entre Julieta Poggio y la China Suárez sumó un giro inesperado cuando Martín Cirio decidió meterse de lleno en la controversia y aportar su propia mirada sobre el conflicto.

El youtuber tomó como punto de partida el tuit que la pareja de Mauro Icardi le dedicó a Poggio y, desde su canal, desmenuzó minuciosamente el mensaje que encendió la discusión en redes y abrió una grieta entre ambas figuras.

Todo comenzó con el comentario de La China, que en cuestión de minutos se viralizó. En ese posteo, la actriz apuntó directamente contra Poggio y escribió: “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". La publicación generó un efecto inmediato y desató una avalancha de respuestas, tanto de apoyo como de rechazo.

Ante semejante repercusión, Cirio decidió dar su opinión y planteó una lectura crítica sobre lo dicho por Suárez. “La China Suárez no salió de la nada. A ella también la descubrió un productor o alguien... La descubrió Cris Morena. Tenés el sueño de ser actriz (por Juli Poggio) y está perfecto que vaya a Telefe a que te vean. Es la base de querer algo. ¿Cuál sería el drama? En Twitter todos defendían a Juli. No le sale nada bien (a la China)”, expresó en su análisis.

Más tarde, el youtuber agregó un detalle que, según él, podría ser la raíz del enojo de Suárez hacia Poggio. “Por este video, la China se la tiene jurada a Juli Poggio”, aseguró antes de mostrar una secuencia en la que Poggio participaba de un rosco estilo Pasapalabra en un canal de streaming. Allí, Lizardo Ponce leyó: “Contiene I. Mujer que se fija en la pareja de otras personas”. Sin dudarlo, Poggio respondió: “China Suárez”.

Para Cirio, ese episodio dejó una marca que aún no cicatriza y que ahora vuelve a salir a la luz en las redes, alimentando un enfrentamiento que parece lejos de apagarse entre ambas protagonistas.