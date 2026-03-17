Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py por la Causa Cuadernos: "No estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas"

"Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial hubiera dicho el caso Vialidad donde estoy presa injustamente”, sostuvo.

cfk (Foto: Reuters - Tomás Cuesta)

En ese sentido, cuestionó el accionar de los magistrados que intervinieron en ese expediente y mencionó al juez Julián Ercolini, a quien acusó de haber cambiado su postura sobre la competencia del caso. Según planteó, primero se declaró incompetente en 2011 y luego retomó la causa durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, apuntó contra el tribunal que la condenó al señalar supuestos vínculos entre magistrados y dirigentes políticos. En particular, mencionó que el presidente del Tribunal Oral Federal N.º 2 , que la juzgó en Vialidad, compartía actividades con el fiscal del caso.

Kirchner también aludió a un “manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido” en el caso Cuadernos con un “manejo mafioso” mientras se dedicó a cuestionar la investigación, a jueces y fiscales.

“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, siguió exponiendo.

“Mafia pura y dura”, dijo también.

La expresidenta arremetió contra Bonadio y Stornelli

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez (Claudio) Bonadio y el fiscal (Carlos) Stornelli son directamente mafiosos”.

“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

cfk

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8. “En esa asociación ilícita el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto sobre el fallo condenatorio en esa causa.

Cristina Kirchner se trasladó a los tribunales de Comodoro Py

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Desde las 7 de la mañana, militantes de La Cámpora se concentraron frente a su domicilio para manifestar apoyo. En la puerta de Comodoro Py, en tanto, legisladores y dirigentes del kirchnerismo la esperaron antes de que ingrese a la audiencia.

La exmandataria cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111 tras la condena en la Causa Vialidad y fue trasladada hasta Retiro escoltada por su propia custodia. El Servicio Penitenciario Federal siguió el recorrido mediante la tobillera electrónica que monitorea su arresto.

La segunda salida desde su arresto domiciliario

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En esta oportunidad se dio la segunda vez que Cristina Kirchner salió de su casa desde que cumple arresto domiciliario. En diciembre pasado debió ser internada de urgencia por un cuadro de peritonitis y regresó a su vivienda en enero tras recibir el alta médica.

Horas antes de la audiencia, la expresidenta expresó su malestar a través de su cuenta en X con un extenso mensaje crítico hacia el gobierno de Javier Milei y el Poder Judicial.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo”, escribió.

Y agregó: “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad”.

Cómo serán las indagatorias por la Causa Cuadernos

El Tribunal dispuso que las declaraciones se realicen de forma presencial en la Sala AMIA de Comodoro Py, un espacio que fue reacondicionado recientemente para audiencias con numerosos imputados.

Para la primera jornada, además de Cristina Kirchner, fueron citados el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsecretario Roberto Baratta y otros exfuncionarios: Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

cuadernos

Debido a la gran cantidad de acusados en el expediente, el tribunal solicitó a las defensas que informen previamente si sus representados responderán preguntas durante las indagatorias. Además, dispuso que solo estén presentes en la sala los imputados citados en cada jornada y los magistrados, mientras que el resto seguirá el proceso de manera remota.

La causa llegó a esta instancia luego de que el tribunal rechazara distintos planteos de nulidad presentados por las defensas. En ese contexto, la fiscal Fabiana León advirtió durante una audiencia que las objeciones podrían provocar demoras que incluso pongan en riesgo la prescripción de algunos delitos investigados