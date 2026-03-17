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Causa Cuadernos

Carlos Stornelli le contestó a Cristina Kirchner: "La causa tiene una cantidad de pruebas abrumadora"

El fiscal analizó el juicio sobre la causa Cuadernos y dijo que no le preocupa que la expresidenta lo tilde de mafioso: "Se está defendiendo como puede".

Carlos Stornelli le contestó a Cristina Kirchner tras ser tildado de mafioso. 

Carlos Stornelli le contestó a Cristina Kirchner tras ser tildado de "mafioso". 

Tras ser tildado de “mafioso” por Cristina Kirchner, quien fue a declarar este martes en el marco de la causa Cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli contestó que las “apreciaciones” de la ex presidenta en su contra no son más que una “reedición de argumentos antiguos” . Además, agregó, “yo no respondo ese tipo de cosas, es una persona que se está defendiendo como puede”.

Leé también El fiscal Carlos Stornelli con Novaresio: "Los bolsos llegaban directamente a la Casa Rosada"
El fiscal Stornelli estuvo en el programa Entrevista con Luis Novaresio. (Foto: A24).

En A24, el fiscal agregó sobre la ex presidenta en WiFi: “Es una persona que está sufriendo un proceso, yo esperaba que hiciera más apreciaciones sobre la prueba. Sé lo que piensa de mí y es público, pero no me ofende, respeto el derecho a defensa. Esto no es nuevo, en el libro ‘Sinceramente’ ella ya decía todas estas cosas”.

En tanto, Stornelli agregó: “La causa tiene una cantidad de pruebas abrumadora, por eso no voy a debatir. A mi me impactó la declaración del arrepentido Víctor Manzanares, porque era el contador del grupo y era del riñón. Era un arrepentimiento interno de lo que hizo y contó todo en audiencias que duraron muchos días y muchas horas”.

No sé cuánto dinero defraudaron al estado, pero es muchísimo dinero. La prueba es abrumadora y los videos de Oscar Centeno son parte de las pruebas, para mí fue una sorpresa, fue una bitácora de la corrupción como decía el juez Bonadio, quien trabajaba mucho”, indicó el fiscal.

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Además, Stornelli agregó: “Hay decenas de testigos y por eso elevé la causa a juicio como la tripulación de los aviones que llevaban los bolsos. Yo no ordené los allanamientos a Cristina en su casa del Calafate, pero hay testimonios muy claros de cómo era el circuito para recaudar”.

Consultado sobre si coincide con la afirmación de Cristina Kirchner de que terminará sus días presa, el fiscal evitó arriesgar una opinión porque el juicio “está siendo llevado adelante” por otras personas.

Tengo que ser respetuoso de quienes están siendo sometidos a proceso, respetando el principio de presunción de inocencia. Sería muy aventurado que yo pueda opinar más cuando el juicio está siendo llevado adelante no por mi persona”, manifestó.

Tampoco Stornelli quiso estimar cuánto podría durar la resolución de este juicio por la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner. “Es un juicio largo. Se va a comer todo este año. No podría hacer un pronóstico. En el medio hay pruebas que se desisten. Depende de la dinámica que le ponga el tribunal”, comentó.

La postura de Cristina Kirchner

Al dar su descargo en los tribunales de Comodoro Py en la mañana de este martes, Cristina Kirchner calificó como “mafioso” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el propio Stornelli.

La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la ex mandataria ante el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron un manejo criminal de la figura del arrepentido” y agregó: “Más mafioso no se consigue”. En la misma línea, sostuvo que “fraguaron pruebas para detener solo a una persona” y remarcó que, a pesar de ello, Stornelli “sigue siendo fiscal en este edificio”.

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Carlos Stornelli Cristina Fernández de Kirchner Cuadernos Noticias A24
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