Carlos Stornelli le contestó a Cristina Kirchner: "La causa tiene una cantidad de pruebas abrumadora"

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Además, Stornelli agregó: “Hay decenas de testigos y por eso elevé la causa a juicio como la tripulación de los aviones que llevaban los bolsos. Yo no ordené los allanamientos a Cristina en su casa del Calafate, pero hay testimonios muy claros de cómo era el circuito para recaudar”.

Consultado sobre si coincide con la afirmación de Cristina Kirchner de que terminará sus días presa, el fiscal evitó arriesgar una opinión porque el juicio “está siendo llevado adelante” por otras personas.

“Tengo que ser respetuoso de quienes están siendo sometidos a proceso, respetando el principio de presunción de inocencia. Sería muy aventurado que yo pueda opinar más cuando el juicio está siendo llevado adelante no por mi persona”, manifestó.

Tampoco Stornelli quiso estimar cuánto podría durar la resolución de este juicio por la causa Cuadernos contra Cristina Kirchner. “Es un juicio largo. Se va a comer todo este año. No podría hacer un pronóstico. En el medio hay pruebas que se desisten. Depende de la dinámica que le ponga el tribunal”, comentó.

La postura de Cristina Kirchner

Al dar su descargo en los tribunales de Comodoro Py en la mañana de este martes, Cristina Kirchner calificó como “mafioso” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el propio Stornelli.

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la ex mandataria ante el TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron un manejo criminal de la figura del arrepentido” y agregó: “Más mafioso no se consigue”. En la misma línea, sostuvo que “fraguaron pruebas para detener solo a una persona” y remarcó que, a pesar de ello, Stornelli “sigue siendo fiscal en este edificio”.