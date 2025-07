La guerra en X de Villarruel y Bullrich: de "orgas terroristas" a la "palmadita en la espalda a Vicky"

La distancia entre Villarruel y el Gobierno viene de sumar un nuevo capítulo este miércoles 9 de julio porque mientras el Presidente suspendió su viaje a Tucumán alegando dificultades climáticas, la vicepresidenta viajó y participó de los festejos.

Villarruel también chicaneó a Bullrich por los partidos a los cuales perteneció: "Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido".

La aclaración sobre su participación en el Senado

Además, aclaró el porqué presidió el Senado de este jueves: "La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no".

"Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente", reprochó tras el pedido que recibió de la ministra, que le había dicho más temprano: "Levántese sra. Vicepresidente".

"Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal", argumentó.

Qué le dijo Bullrich

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", intimó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje a Villarruel a través de la cuenta oficial en X.

Bullrich es hoy una de las funcionarias más cercanas a Milei y de esta manera, volvió a exponer la dura interna que atraviesan la cúpula del Gobierno de La Libertad Avanza.

El mensaje de Bullrich llegó en momentos en que la vicepresidenta habilito el quorum para iniciar la sesión que una hora más tarde, con apoyo de la oposición peronista, algunos radicales y de legisladores que responden a gobernadores de distintos signos políticos, incluso aliados a Milei, terminaron convirtiendo en ley los proyectos impulsados por la oposición para el aumento a las jubilaciones, entre otros proyectos rechazados por la Casa Rosada.

"Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir", dijo Bullrich.

En ese sentido, la ministra de Seguridad agregó: "Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan".

La escalada de la guerra en X

Después de la respuesta de Villarruel, Bullrich volvió a escalar la discusión pública: "¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle 'muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente'? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad", rechazó.

Y reforzó sus acusaciones contra la vicepresidenta y su colaboración con el peronismo: "Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país".