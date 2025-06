Distanciada de Milei, Villarruel participó el acto por el Día de la Bandera junto a Pullaro, en Rosario

Villarruel se retiró sin hablar, y solo explicó que no estuvo en el acto de Milei en Palermo porque no fue invitada por Presidencia.

Pullaro inició su discurso, agradeciendo a Villarruel y al resto de las autoridades “por estar presente” y en lo que pareció un mensaje dirigido al faltazo de Milei, señaló que “la bandera está por encima de nuestras diferencias partidarias e ideológicas”.

El gobernador radical dijo -mientras Villarruel lo escuchaba en primera fila, que “la bandera es unidad y respeto por lo que piensa el otro, es el sueño de la independencia e identidad colectiva que hemos construido a lo largo de nuestra historia, que muchas veces nos han querido robar, pero que cada 20 de junio venimos a los pies de este monumento a jurar defender”.

El gobernador recordó que “Manuel Belgrano luchó por un pueblo libre y soberano, cuando Belgrano izó la bandera nacional aquí, no fue un símbolo patrio, sino una nación. La historia no se entiende si no se entiende la historia de Santa Fe, un país de federales”.

“Estamos en Rosario, ciudad olvidada y abandonada por el gobierno anterior, se pone de pie y está recuperado el orgullo y la autoestima, está venciendo a los violentos que la quisieron poner de rodillas, estamos en la etapa de pacificación”, sentenció Pullaro.

Acto por el Día de la bandera en Rosario. Monumento al General Manuel Belgrano. Foto captura.jpeg

El Gobernador incluyó en su discurso una batería de reclamos al gobierno nacional para que "termine las malditas retenciones al campo" y medidas para “cuidar a las fábricas, limitando la apertura de importaciones del mundo que deben ser inteligente y estratégicas”.

Pullaro también llamo a “defender la educación, las universidades públicas, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. La única forma que Argentina salga adelante es defender su producción, necesita obras de infraestructura y que las rutas nacionales estén en condiciones, energía, gas y electricidad para potenciar la industria”.

Finalmente, reclamó por la reducción de las transferencias de coparticipación federal y la parálisis de obras públicas por parte del gobierno de Milei: “Tenemos que exigir que los recursos que se van del interior todos los años, puedan volver en las obras que necesitamos, Rosario, no dejemos que desde Buenos Aires nos roben lo protagonistas de la historia”.

El acto en Rosario terminó al mediodía con el Parque Nacional a la Bandera transformado en un gran escenario al aire libre, con entrada libre y gratuita para un festival que contaba con recitales en dos escenarios, con espectáculos de danza, feria de emprendedores, propuesta gastronómica regional y el tradicional concurso de asadores a la estaca.

Javier Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, llamó al pacto el 9 de julio. Foto presidencia.jpeg

El año pasado, Milei se había sumado al acto central del Día de la Bandera en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, pero el municipio de esa ciudad confirmó que este año el Presidente rechazó la invitación, rompiendo una tradición que se repite con varias ausencias presidenciales, desde el regreso a la Democracia en 1983.

Por su parte, para este viernes Presidencia organizó el acto central con Milei y todos los ministros en el Campo de Polo, para tomarles juramento a efectivos de las 3 fuerzas Armadas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada argentinas, en un nuevo gesto de acercamiento y reivindicación del gobierno de Milei a los cuerpos militares.