La desafiante reacción de Santi Maratea tras las disculpas de la China Ansa y el escándalo en PH

Sus declaraciones causaron sorpresa, ya que muchos esperaban que el arrepentimiento de China Ansa ayudara a descomprimir la tensión que se había generado después del enfrentamiento televisivo. Sin embargo, el influencer volvió a dejar en claro que su postura continúa siendo la misma y que no considera que la situación haya sido menor.

En ese sentido, también rechazó las versiones que señalaban que su reacción durante el programa de Andy Kusnetzoff había sido exagerada. Lejos de arrepentirse por la manera en la que respondió, defendió su comportamiento y explicó por qué considera que no se excedió durante el intercambio.

“Para nada. No dije ninguna mala palabra, no levanté el tono, pregunté con respeto... no fue mucho para nada”, sostuvo, sin dejar lugar a dudas sobre cómo evalúa lo sucedido en el estudio.

Finalmente, Santi Maratea recordó las palabras que le había dicho al conductor una vez que terminaron de grabar el programa y dejó una reflexión sobre la necesidad de protegerse frente a situaciones que pueden afectarlo personalmente.

“Yo digo lo mismo que le dije a Andy cuando cortamos la grabación: me tengo que cuidar porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí”, sentenció.

Y, para despejar cualquier sospecha sobre los motivos detrás de la pregunta que originó el conflicto, el influencer dejó en claro: “Genuinamente no me interesa si la mandaron a preguntar o no, no creo que todo esté orquestado en contra mío pero la realidad es que si no me cuido yo, nadie me va a cuidar”.

Cómo fue la tensa pelea de Santi Maratea con la China Ansa en PH y cuál fue la pregunta que detonó el enojo del influencer

Santiago Maratea y Josefina “la China” Ansa protagonizaron uno de los cruces más tensos de la temporada 2026 de PH, Podemos Hablar en la pantalla de Telefe. La discusión, que ocurrió durante el segmento “Frente a frente”, escaló hasta obligar a Andy Kusnetzoff a interrumpir la grabación durante unos veinte minutos.

Todo comenzó cuando Ansa le propuso al influencer un juego de roles: “Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”. Maratea respondió que no le recriminaría nada, sostuvo que “siempre se cumplieron todos los objetivos” y aseguró que, como donante, solo le diría “gracias”.

Sin embargo, la tensión subió cuando la periodista insistió con una colecta puntual: “¿Pero lo del refugio de perros que quedó inconcluso?”. La mención desató la furia de Maratea, quien cuestionó si Ansa había investigado el tema y criticó que se basara en notas de otros medios: “Es casi un oxímoron… con lo que mienten los periodistas”.

El influencer defendió su trayectoria y remarcó que, de más de 30 campañas solidarias, la periodista había elegido “la única” en la que se lo acusó de actuar mal. Ansa, por su parte, aclaró en reiteradas oportunidades que no lo estaba acusando y le pidió disculpas, al tiempo que recordó que ella misma había donado a sus colectas.

Maratea no bajó la intensidad y la acusó de hacerle “gaslighting” y de “tirar la piedra y esconder la mano”. Ante el clima cada vez más agresivo, Kusnetzoff decidió cortar la grabación. Al retomarla, reconoció que la discusión había tomado un tono demasiado duro y pidió que ninguno de los invitados pasara un mal momento.