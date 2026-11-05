Mauro Icardi explotó como nunca contra la farándula argentina: "Todos juntos hacen..."

Al leer esto, el delantero, que aún continúa sin club, aseguró indignado: "¿Ah si? ¿Cuál sería el documento judicial? Se viene borrón y noticia nueva... Porque cuando no hay información, cualquier invento les sirve de titular".

Sobre el final de su mensaje, cuestionó de manera curiosa: "Me encanta la farándula argentina... Cualquiera inventa, otros la repiten y todos juntos hacen el ridículo", cerró Mauro Icardi picante, en un día donde decidió salir a hablar y dejar en claro varias puntos ante las versiones que corrieron.

El duro descargo de Mauro Icardi

Mauro Icardi habló desde sus historias de Instagram y puso el foco en las firmas de una resolución judicial para desmentir algunas versiones que circularon.

“Y como frutilla del postre, para terminar de enterrar a los chimuertos… Hay un pequeño detalle… La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gaston… En ninguna página está la firma de Adrian”, escribió el futbolista.

Y agregó desafiante: “Se ve que ser mitómano se contagia.. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi…”.

Para validar sus dichos, compartió otra historia en la que acompañó una imagen suya con un recorte del documento donde se veía la fecha de firma del 4 de noviembre de 2026, junto con los nombres Carlos y Gastón y referencias a sus cargos en la Cámara.

“Con esta me despido… No se puede competir contra principiantes, pero admito que me gusta tu confianza. Considerando tus resultados. Qué atrevida es la ignorancia”, concluyó.