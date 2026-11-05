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Tenso momento

Tras los críticas cruzadas, Javier Milei y Pedro Sánchez se saludaron en la Cumbre Iberoamericana: las imágenes

Los mandatarios se cruzaron por primera vez cara a cara después de los reiterados enfrentamientos públicos y las críticas del Presidente argentino al jefe del Gobierno español. El saludo fue breve y contrastó con el intercambio que Milei mantuvo con el rey Felipe VI.

 Javier Milei y Pedro Sánchez se saludaron en la Cumbre Iberoamericana.

 Javier Milei y Pedro Sánchez se saludaron en la Cumbre Iberoamericana.

Javier Milei y Pedro Sánchez compartieron este jueves un primer encuentro presencial en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana. El saludo entre ambos fue distante y duró apenas unos segundos, en un nuevo capítulo de la tensión diplomática que mantienen desde hace más de dos años.

Leé también Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana
Javier Milei se reunió con Santiago Abascal en Madrid antes de participar de la Cumbre Iberoamericana. (Foto: Presidencia)

El cruce se produjo durante la recepción oficial a los jefes de delegación, encabezada por el rey Felipe VI, Sánchez y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, en la Galería de las Colecciones Reales.

Las imágenes mostraron dos escenas diferentes: Milei saludó al monarca español con un apretón de manos y sonrisas, mientras que el intercambio con Sánchez fue mucho más breve y sin gestos de cercanía. Ambos se estrecharon la mano ante las cámaras.

El primer cara a cara después de los cruces públicos

El encuentro se produjo luego de una serie de declaraciones y episodios que deterioraron la relación entre los gobiernos de Argentina y España. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió durante una visita de Milei a Madrid, cuando el Presidente argentino calificó a Sánchez de "impresentable dictador" y lanzó acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez.

La escalada había comenzado semanas antes, después de que el entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, hiciera comentarios sobre el mandatario argentino. La respuesta de la Casa Rosada incluyó críticas al jefe del Gobierno español y referencias a las investigaciones judiciales que involucraban a Gómez.

En mayo de 2024, durante un acto organizado por VOX en Madrid, Milei volvió a apuntar contra Sánchez y calificó de "corrupta" a su esposa. El Gobierno español reclamó una rectificación pública y, ante la falta de disculpas, llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. Posteriormente, decidió retirarla.

Sánchez cuestionó entonces las declaraciones del mandatario argentino y sostuvo que la respuesta de España era proporcional a los agravios recibidos. Milei, por su parte, mantuvo sus críticas, llamó "cobarde" al presidente español y descartó pedir disculpas.

La visita de Milei y su encuentro con Santiago Abascal

El Presidente argentino había llegado a Madrid el miércoles para participar de la cumbre, aunque no asistió a la ceremonia inaugural en el Teatro Real ni a la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En cambio, durante su primera jornada mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder de VOX, con quien sostiene una estrecha relación política. El encuentro se produjo en la antesala de las elecciones anticipadas previstas en España para el 29 de noviembre.

El saludo con Sánchez marcó así el primer contacto directo entre ambos mandatarios, en una visita en la que Milei combinó su participación en la agenda iberoamericana con una reunión con uno de sus principales aliados políticos en Europa.

En pocas palabras

  • Milei y Sánchez: Tuvieron un frío saludo en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.
  • Tensión diplomática: El encuentro se da tras cruces públicos y críticas del mandatario argentino al jefe del Gobierno español.
  • Relación tensa: La cumbre marcó el primer contacto cara a cara después de acusaciones mutuas y el retiro de embajadoras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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