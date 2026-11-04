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Nuevas amenazas de muerte a Milei: detuvieron a otros dos hombres en La Plata y Wilde

Los procedimientos se realizaron en La Plata y Avellaneda tras denuncias recibidas en la línea 134. Uno de los sospechosos fue detenido por amenazar de muerte al Presidente y el otro fue identificado en una causa por publicaciones golpistas en redes sociales.

Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de amenazar de muerte a Javier Milei. (Foto: Policía)

Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de amenazar de muerte a Javier Milei. (Foto: Policía)

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó dos operativos en la provincia de Buenos Aires por amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei y publicaciones con mensajes golpistas en redes sociales. Los procedimientos se llevaron adelante en las localidades de Los Hornos, en La Plata, y Wilde, en Avellaneda, a partir de denuncias recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

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En el primero de los casos, un hombre fue detenido después de que los investigadores lograran identificarlo como el presunto autor de un video publicado en TikTok en el que amenazaba directamente con matar al mandatario. El segundo allanamiento se realizó en el partido de Avellaneda, donde un joven de 19 años fue notificado de una causa judicial por publicaciones que incluían referencias a armas de fuego, llamados a derrocar al Gobierno y menciones a la última dictadura militar.

La investigación comenzó en agosto de 2026, cuando una persona realizó una denuncia anónima a través de la línea 134 para advertir sobre un video que circulaba en TikTok. En la grabación, un usuario insultaba al Presidente y expresaba una amenaza de muerte explícita: "Te voy a matar, Milei", seguida de una serie de agravios dirigidos al jefe de Estado y cerró con: “Viva Perón y Evita, pelo de muñeco, te voy a matar, aguante Gimnasia, estoy en Buzones, no vales nada. Aguante la 22, los Pinchas tiran piedras, los Gimnasia tira tiros”.

Ante la gravedad del mensaje, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal iniciaron tareas de análisis de redes sociales para establecer quién estaba detrás de la cuenta. A partir del seguimiento de la actividad digital y otras medidas investigativas, los efectivos lograron identificar al sospechoso y determinar su domicilio en Los Hornos, partido de La Plata.

Con una orden judicial, los policías allanaron la vivienda y concretaron la detención del hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron varias prendas de vestir que coincidían con las que aparecían en los videos publicados por el acusado.

Entre los elementos incautados había una bufanda marrón y blanca, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras, estas prendas serán incorporadas como elementos de prueba en la investigación. En la causa intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Servini, y el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, encabezado por Ernesto Kreplak.

Investigan a un joven de 19 años por mensajes golpistas

El segundo procedimiento tuvo lugar en Wilde, partido de Avellaneda, y se originó a fines de octubre, cuando otro ciudadano se comunicó con la línea 134 para denunciar publicaciones consideradas amenazantes contra el Gobierno nacional. Según la presentación, un usuario de redes sociales difundía videos en los que llamaba a derrocar al Gobierno de Javier Milei y exhibía imágenes de armas de fuego, entre ellas fusiles.

En uno de los contenidos denunciados aparecía un libro con dibujos e inscripciones, entre las que se destacaban las frases "Muerte o libertad" y "Rompiendo las barreras del algoritmo".

El operativo en Wilde permitió identificar al joven de 19 años señalado por las publicaciones golpistas. (Foto: Policía)

El operativo en Wilde permitió identificar al joven de 19 años señalado por las publicaciones golpistas. (Foto: Policía)

Además, en las grabaciones se escuchaba a un hombre hacer referencias a un Falcon verde, la última dictadura militar y las personas desaparecidas. Tras recibir la denuncia, integrantes de la División Delitos Constitucionales de la PFA comenzaron una investigación para identificar al responsable de las publicaciones y localizar su domicilio.

Con los datos obtenidos, la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo, impulsó las medidas judiciales correspondientes. Finalmente, el Juzgado Federal de Garantías de Quilmes, encabezado por Luis Armella, ordenó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre la avenida Crisólogo Larralde.

En el lugar, los efectivos identificaron a un joven argentino de 19 años, quien fue notificado de la causa como presunto responsable de los mensajes investigados. Durante el operativo también se secuestraron un teléfono celular y una notebook, dispositivos que habrían sido utilizados para realizar las publicaciones y que serán analizados en el marco de la investigación.

Otro detenido en Lomas de Zamora

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó una vivienda en Lomas de Zamora el martes en el marco de una investigación por amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente del municipio, Federico Otermín. El procedimiento se realizó en el domicilio de un hombre argentino de 58 años, señalado como presunto autor de una serie de publicaciones intimidatorias en la red social X.

Durante el operativo, los investigadores encontraron un ejemplar de Mi lucha, el libro escrito por Adolf Hitler, además de distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La causa se inició en septiembre y quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Según la información difundida en A24, los mensajes investigados incluían amenazas contra los hermanos Milei, referencias al posible uso de armas de fuego y expresiones intimidatorias dirigidas a la hija menor de edad del jefe comunal.

Cómo se iniciaron las investigaciones por amenazas contra Milei

Los dos procedimientos se originaron a partir de denuncias ciudadanas recibidas en la línea 134, el canal habilitado por el Ministerio de Seguridad Nacional para informar sobre hechos que podrían constituir delitos.

En ambos casos, los investigadores analizaron las publicaciones denunciadas, identificaron a los presuntos responsables y reunieron información para solicitar los allanamientos.

La Policía Federal identificó a un hombre de 58 años acusado de publicar mensajes violentos. (Foto: Policía)

La Policía Federal identificó a un hombre de 58 años acusado de publicar mensajes violentos. (Foto: Policía)

La Policía Federal recordó que también recibe denuncias sobre posibles delitos federales durante las 24 horas en su sede de Moreno 1550, en la Ciudad de Buenos Aires, y a través del correo electrónico [email protected].

En pocas palabras

  • Allanamientos y detenciones: Policía Federal allanó domicilios en La Plata y Wilde por amenazas al Presidente.
  • Causa principal: Un hombre fue arrestado por amenazar de muerte a Javier Milei en un video de TikTok.
  • Otra investigación: Un joven de 19 años es investigado por publicaciones con mensajes golpistas en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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