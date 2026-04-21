Se viene el aguinaldo: el cálculo que define cuánto cobrás en ANSES
Con el cierre del primer semestre, llega el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados. La ANSES ya tiene fechas estimadas y montos estimados.
Se viene el aguinaldo: el cálculo que define cuánto cobrás en ANSES
La primera mitad del año entra en su tramo final y, con ella, uno de los ingresos más esperados por millones de argentinos: el aguinaldo. Para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este ingreso extra se suma al haber mensual y puede representar un alivio clave en medio del contexto inflacionario.
Según lo establece la normativa vigente, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda se paga en diciembre, con fecha límite el día 18. En el caso de los beneficiarios del sistema previsional, el depósito se realiza junto con el haber mensual.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES
Tal como ocurre cada mes, ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI de cada titular. Esto incluye tanto los haberes como el aguinaldo, que se deposita en la misma fecha.
Para 2026, se estima que el pago del aguinaldo comenzará el martes 9 de junio, coincidiendo con el inicio del cronograma de cobros para jubilados que perciben la mínima.
A partir de allí, las fechas se irán distribuyendo progresivamente según la terminación del documento, respetando también feriados y días no hábiles que puedan modificar el calendario.
Cuánto cobran con aguinaldo en junio
El aguinaldo se calcula como el 50% del haber más alto del semestre y no incluye bonos extraordinarios dentro de ese cálculo.
Con los valores actualizados, el haber mínimo bruto ronda los $393.174,10, por lo que el aguinaldo para este grupo sería de aproximadamente $196.587.
A este monto se le suma el haber mensual y, por separado, el bono de refuerzo de $70.000, que se mantiene vigente pero no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo.
De esta manera, el ingreso total de un jubilado que cobra la mínima en junio podría ubicarse en torno a los $660.000, considerando:
Haber mensual: $393.174
Aguinaldo: $196.587
Bono: $70.000
Cómo se calcula el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario tiene una fórmula clara: se calcula como el 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de los jubilados, esto incluye los aumentos aplicados por movilidad.
Este ingreso extra tiene una larga historia en Argentina. Su origen se remonta a 1937, cuando comenzó como un bono para trabajadores industriales. Luego fue formalizado en 1945 y finalmente generalizado en 1946, consolidándose como un derecho laboral que se mantiene vigente hasta hoy.
Quiénes cobran esta semana en ANSES
En paralelo al esquema del aguinaldo, ANSES continúa con el calendario habitual de pagos. Durante esta semana, los últimos en cobrar dentro del grupo de haberes mínimos serán:
DNI terminados en 7: martes 21
DNI terminados en 8: miércoles 22
DNI terminados en 9: jueves 23
Por su parte, el pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comienza el viernes 24, con los documentos terminados en 0 y 1.