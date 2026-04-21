Se viene el aguinaldo: el cálculo que define cuánto cobrás en ANSES

A partir de allí, las fechas se irán distribuyendo progresivamente según la terminación del documento, respetando también feriados y días no hábiles que puedan modificar el calendario.

Cuánto cobran con aguinaldo en junio

El aguinaldo se calcula como el 50% del haber más alto del semestre y no incluye bonos extraordinarios dentro de ese cálculo.

Con los valores actualizados, el haber mínimo bruto ronda los $393.174,10, por lo que el aguinaldo para este grupo sería de aproximadamente $196.587.

A este monto se le suma el haber mensual y, por separado, el bono de refuerzo de $70.000, que se mantiene vigente pero no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo.

De esta manera, el ingreso total de un jubilado que cobra la mínima en junio podría ubicarse en torno a los $660.000, considerando:

Haber mensual: $393.174

Aguinaldo: $196.587

Bono: $70.000

ANSES_jubilados

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario tiene una fórmula clara: se calcula como el 50% del mejor haber mensual del semestre. En el caso de los jubilados, esto incluye los aumentos aplicados por movilidad.

Este ingreso extra tiene una larga historia en Argentina. Su origen se remonta a 1937, cuando comenzó como un bono para trabajadores industriales. Luego fue formalizado en 1945 y finalmente generalizado en 1946, consolidándose como un derecho laboral que se mantiene vigente hasta hoy.

Quiénes cobran esta semana en ANSES

En paralelo al esquema del aguinaldo, ANSES continúa con el calendario habitual de pagos. Durante esta semana, los últimos en cobrar dentro del grupo de haberes mínimos serán:

DNI terminados en 7: martes 21

DNI terminados en 8: miércoles 22

DNI terminados en 9: jueves 23

Por su parte, el pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comienza el viernes 24, con los documentos terminados en 0 y 1.

El cronograma continuará de la siguiente manera: