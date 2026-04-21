ANSES cambia el bono en mayo: quiénes lo cobran completo y de cuánto será para otros

Este valor funciona como referencia dentro del esquema previsional, ya que a partir de allí se determina quiénes acceden a refuerzos y beneficios complementarios.

El aumento también impactará en los haberes más altos, en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en el resto de las prestaciones que administra ANSES, siguiendo el esquema de actualización mensual por inflación.

Bono jubilados anses abrol 2026

Refuerzo económico: el bono que sostiene los ingresos más bajos

En paralelo al aumento porcentual, la administración nacional resolvió mantener un mecanismo de compensación para los ingresos más bajos. Se trata de un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben el haber mínimo.

Este refuerzo tiene como finalidad garantizar un piso de ingresos que supere el monto básico jubilatorio. La medida, que se viene aplicando de forma recurrente en los últimos meses, busca evitar que los sectores más vulnerables queden por debajo de un umbral considerado crítico.

El bono se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Además, se depositará en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios cobran habitualmente.

Un ajuste que redefine el ingreso real

El esquema previsional actual deja en evidencia una tendencia cada vez más marcada: el ingreso final de los jubilados no depende solo del aumento por movilidad, sino también de los bonos.

Mientras los haberes se actualizan mes a mes en función de la inflación, los refuerzos cumplen un rol clave para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Por eso, cualquier modificación en el bono tiene un impacto inmediato. En muchos casos, representa la diferencia entre mantener el nivel de ingresos o enfrentar un recorte.