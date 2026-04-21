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Maratea iba manejando sin registro y usando el celular y pasó lo peor

En las últimas horas, Santi Maratea quedó en el centro de la polémica tras compartir un video manejando sin cinturón y usando el celular. Los detalles.

21 abr 2026, 11:55
santiago maratea
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Un video publicado en las redes sociales volvió a poner a Santi Maratea en el centro de la polémica. Allí se lo ve manejando sin cinturón de seguridad y utilizando el teléfono celular, dos prácticas que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe de manera expresa. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reaccionó en las últimas horas y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir.

La escena no pasó inadvertida: el cinturón, considerado el principal elemento de seguridad pasiva, brillaba por su ausencia, mientras el celular captaba toda la atención del influencer. Desde el organismo remarcaron que este tipo de conductas multiplican el riesgo de accidentes, ya que disminuyen la concentración y elevan la posibilidad de siniestros viales.

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Lejos de mostrarse arrepentido, Maratea eligió ironizar frente a sus más de tres millones de seguidores. “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un p... como yo”, lanzó.

Para la ANSV, la gravedad no radica solo en la infracción, sino en la exposición pública de estas prácticas frente a una audiencia masiva.

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Qué pasó entre Santi Maratea y la China Suárez

Cuando Santi Maratea conducía Trato Hecho (América TV) Yanina Latorre participó del ciclo y sorprendió al anfitrión con una pregunta filosa que lo dejó sin reacción.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", lanzó Latorre. Y agregó: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

Maratea, entre risas, admitió: "Esa pregunta es muy buena". Pero Yanina insistió en que no había respondido: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

Ante la presión, el conductor aclaró la situación y negó de manera categórica cualquier romance con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (me retrucó la mujer). ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mí me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp", insistió Yanina. Y él le respondió: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".

Finalmente, Latorre cerró con una confesión sobre su relación con la China Suárez: "Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear".

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