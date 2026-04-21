Maratea iba manejando sin registro y usando el celular y pasó lo peor

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Qué pasó entre Santi Maratea y la China Suárez

Cuando Santi Maratea conducía Trato Hecho (América TV) Yanina Latorre participó del ciclo y sorprendió al anfitrión con una pregunta filosa que lo dejó sin reacción.

"Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?", lanzó Latorre. Y agregó: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

Maratea, entre risas, admitió: "Esa pregunta es muy buena". Pero Yanina insistió en que no había respondido: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

Ante la presión, el conductor aclaró la situación y negó de manera categórica cualquier romance con la actriz: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (me retrucó la mujer). ¡Te cree más a vos que a mí!".

"A mí me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp", insistió Yanina. Y él le respondió: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".

Finalmente, Latorre cerró con una confesión sobre su relación con la China Suárez: "Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear".