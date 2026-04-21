Revelan el verdadero y tajante motivo de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón

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Actualmente, la escritora está enfocada en su crecimiento profesional en el exterior, mientras que Rial continúa con sus compromisos laborales en el país.

Cabe recordar que el inicio de la relación, en 2023, estuvo marcado por un episodio dramático: en plena luna de miel en Colombia, el periodista sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte. A partir de ahí, ambos eligieron transitar el vínculo con extrema discreción.

Sin escándalos ni terceros en discordia, la historia llegó a su fin. Esta vez, el amor no alcanzó para sostener la distancia ni los nuevos caminos de vida.