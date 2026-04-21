Revelan el verdadero y tajante motivo de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón
La primicia la dio Ángel de Birto en LAM y sacudió al mundo del espectáculo: distancia, nuevos rumbos y una decisión final en el vínculo entre Jorge Rial y María del Mar Ramón.
21 abr 2026, 12:06
Revelan el verdadero y escandaloso motivo de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón
Después de tres años de relación marcada por el bajo perfil, Jorge Rial y María del Mar Ramón le pusieron punto final a su historia de amor. La noticia se conoció en LAM, donde sorprendió incluso a los panelistas, ya que la pareja siempre se mantuvo lejos de los flashes y las redes.
Fue Ángel de Brito quien dio los detalles de la ruptura y dejó en claro que no hubo conflictos de por medio, sino una decisión atravesada por los proyectos personales de cada uno.
“María tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera”, explicó el conductor.
La propia María del Mar Ramón confirmó la separación en diálogo con el ciclo y eligió un tono medido, sin entrar en detalles: “Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”.
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Actualmente, la escritora está enfocada en su crecimiento profesional en el exterior, mientras que Rial continúa con sus compromisos laborales en el país.
Cabe recordar que el inicio de la relación, en 2023, estuvo marcado por un episodio dramático: en plena luna de miel en Colombia, el periodista sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte. A partir de ahí, ambos eligieron transitar el vínculo con extrema discreción.
Sin escándalos ni terceros en discordia, la historia llegó a su fin. Esta vez, el amor no alcanzó para sostener la distancia ni los nuevos caminos de vida.