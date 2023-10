La interna que estalló entre Lilia Lemoine y el community manager de Javier Milei por los resultados

A través de "X", la respuesta de Lemoine no tardó en llegar. "Largue las drogas, señora", retrucó.

lemoine.iñaki.avif Lemoine le contestó duramente al influencer que le maneja el TikTok a Javier Milei (Foto: "X" Lemoine).

Sobre ese mismo mensaje, un usuario llamado "Pelu-ono" la acusó de hacer "mierda la elección".

Sin embargo, lo llamativo fue que la contestación de Lemoine resultó una crítica a las decisiones de Javier Milei y opiniones de su entorno.

"Claro, no fue la alianza con (Luis )Barrionuevo, ni cortar relaciones con el Vaticano ... o hablar de vender niños y órganos. La culpa es mía", lanzó la candidata, que este domingo también protagonizó un incidente al momento de la votación.

lemoine-mileiavif Para defenderse, Lemoine criticó propuestas y opiniones del espacio encabezado por Javier Milei (Foto: "X" Lemoine).

La candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires salió del cuarto oscuro con la boleta de La Libertad Avanza en la mano, lo cual generó más de 2 horas de fuertes discusiones con las autoridades de mesa y algunos de los presentes.

Se trata de una infracción a la Ley Electoral, que hizo que la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza y estilista personal de Javier Milei enfureciera, cuando al momento de votar salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre. Al momento, no se pudo saber de fuentes oficiales si su voto fue o no anulado.

La candidata a vicepresidenta Villarruel criticó a Lilia Lemoine y Benegas Lynch

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, criticó las propuestas de los libertarios Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch.

"Las expresiones de Lilia y Benegas Lynch son personales y no hacen al espacio", aseguró en relación a la idea, la primera, de que los padres puedan renunciar a la paternidad, mientras que la segunda habló acerca de "romper" relaciones con el Vaticano.