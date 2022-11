La irónica respuesta de Eduardo Feinmann por la dieta de Alberto Fernández: "Todo el país está a dieta"

“Me puse a hacer una dieta que la inventé que yo. Es la dieta de Alberto y es muy simple: consiste en no comer. Yo generalmente empiezo el día desayunando con alguien, tipo 8.30 o 9 de la mañana, por motivos de trabajo. Tengo una alarma biológica por la cual, desde hace siglos, a las 7.15 mis ojos ya no se cierren más. Me despierto solo, sin alarma”, explicó.