La jura de Milei por dentro: lo que no se vio del pase de mando entre Alberto (Cristina) y el presidente electo

Los gestos entre Cristina y Milei

Cristina Kirchner se mostró en todo momento muy receptiva con Javier Milei. No puso ninguna cara rara y le habló permanentemente durante toda la ceremonia de asunción, algo que sorprendió a propios y ajenos. En un momento le hizo una referencia al bastón de mando que tiene tallado la imagen de los cinco perros del presidente.

Cristina ofició como maestra de ceremonia y hegemonizó la locución del pase de mando, hasta que le tomó la jura a Victoria Villarruel. Luego se retiró por la puerta de atrás, dando por concluida su participación.

Proyecto nuevo - 2023-12-10T144510.827.png El bastón de mando, tallado con la imagen de los cinco perros del Presidente.

La charla Máximo-Cafiero y el fin de Juntos por el Cambio

Máximo Kirchner llegó tarde, uno de los últimos en arribar. Se sentó arriba de todo, cerca de la salida. A su lado, Natalia Zaracho, la diputada cartonera; y al lado, Santiago Cafiero, su enemigo íntimo en la época en que ambos compartían bandos distintos del oficialismo. Hablaron animadamente, mucho tiempo con Zaracho en el medio. ¿Habrá reconciliación?

Del otro lado del hemiciclo se ubicó (ex) Juntos por el Cambio. Los más activos en la charla fueron Diego Santilli y José Luis Espert que se sentaron al lado.

Fernando Iglesias, apenas llegó, se acercó a la zona donde estaban sentados los (futuros) ministros. Y los saludó uno por uno. ¿Buscaba algo?

Los (ex) Juntos por el Cambio quedaron marcadamente divididos. Los del PRO, con mirada más optimista, aplaudiendo con ganas el cambio de rumbo y celebrando con una sonrisa (incómoda) los cantos de la tribuna. El radicalismo, más incómodo, empezando a ensayar una mirada más opositora, como se habló en el cumpleaños de Martín Lousteau el viernes por la noche.

El tenso cruce entre la izquierda y los militantes de los palcos

Mientras se esperaba que llegara Milei, los cinco diputados de izquierda se pararon y mostraron carteles: "No al plan motosierra de Milei". Los militantes que estaban en el segundo piso de palcos se enojaron y empezaron a corear "motosierra, motosierra". Christian Castillo, recién asumido diputado, les gritaba desde abajo "fachos, fachos".

"¡Zurdo empobrecedor!, sacaron el 2%", gritó otro.

izquierda.jpg Los diputados de izquierda, con un cartel en contra del ajuste.

La tensión siguió en el recinto. Los diputados de izquierda pusieron los carteles en su banca para recibir al nuevo presidente. Prometen oponerse desde el primer día y no dar ningún segundo de ventaja.

Los palcos, Fátima y los 20 Menem

tribunas.jpg

En el centro estaban los invitados familiares. Los padres de Milei; su novia, Fátima Florez; y su suegro, Oscar.

Llamó la atención la vuelta del menemismo a escena. En total había una delegación de 20 Menem, entre los que sobresalían Eduardo Menem (padre de Martín), Adrián (su hermano) y Zulema. Esto sin contar a Martín, flamante presidente de Diputados. También estaba entre los visitantes, Ramón Hernández, histórica mano derecha del expresidente Carlos.

El abrazo Bolsonaro-Zelenski

Entre las comitivas extranjeras, la presencia más esperada era la de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que observó todo lo que pasaba con los auriculares de traducción simultánea.

zelensky.jpg Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

El momento en que se posaron los flashes en ese sector del recinto fue cuando llegó el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que apenas ingreso se acercó a donde estaba Zelenski, a quien le dio un importante abrazo.

Los rabinos de Milei y el particular pedido a Kicillof

Entre los invitados también estaban los referentes espirituales de Javier Milei, de confesa preferencia por el judaísmo. Entre ellos estaban Axel Wahnish, el rabino de la comunidad Acilba, con quien Milei estudia Talmud y Torá semanalmente.

Y también Tzvi Grunblatt, máximo rabino de Jabad Lubavitch, movimiento que lideraba "el rebe" al que Milei fue a rendir homenaje a Nueva York.

Grunblatt se mostró muy conforme con lo que vio en el recinto. "Se vio mucha serenidad, sin cánticos violentos. Es lo que necesita el país en este momento".

Este rabino circulaba por los pasillos del Congreso con una bolsa de Tefilin, un tradicional símbolo ritual judío con que se reza cada mañana, según la tradición religiosa. Incluso se animó a acercarse a Axel Kicillof (de origen judío) para sugerirle que se ponga los tefilin. El gobernador bonaerense declinó la idea gentilmente.

El malestar de los legisladores

Más allá de las fotos protocolares, en el Congreso no cayó bien que Milei no hable adentro del recinto. Incluso, los legisladores no sabían adónde ir para poder escuchar al presidente. Los diputados y senadores de La Libertad Avanza se quedaron en el recinto y lo vieron desde sus bancas.

El resto de los bloques se fue afuera a verlo en otros despachos. Aventura una mala relación entre el oficialismo y oposición.

Un importante diputado del peronismo dijo a su gente que pueden ir a sus provincias esta semana, pero que el martes estén en zona. Creen que los debates no se van a poder dar prontamente: ni siquiera tienen noticias sobre el llamado a extraordinarias. Pronostican un largo trámite para todas las leyes que Milei quiere sancionar.