La Justicia Federal pidió la extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria

Además, requirió que se allane el departamento de la ciudad de Asunción donde cumplen arresto domiciliario y se envíe a la Argentina todo elemento que pueda resultar de interés, en particular dispositivos electrónicos.

En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el ex senador del PJ entrerriano es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad "Betuil" que le pertenece y que no podría justificar con sus ingresos en la función pública.

Kueider ya no tiene fueros parlamentarios y por ello puede ser detenido en Argentina, más allá de que presentó una acción de amparo para que se revierta esta situación, que por el momento está sin resolver en el fuero contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires.

La nueva denuncia contra la secretaria de Kueider

Un empresario inmobiliario paraguayo confirmó ese martes que Iara Costa, secretaria del ex senador argentino Edgardo Kueider, detenido en Paraguay, intentó adquirir cinco departamentos en julio pasado, cada uno con un valor promedio de 130 mil dólares.Leé tambiénCon el acompañamiento de la LLA, la UCR y parte del PRO, el Senado votó la expulsión de Edgardo Kueider

En declaraciones radiales, Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra, detalló que el intento de compra fue inusual. “Se presentó muy extrañamente a última hora esta persona e intentó hacer una operación muy apurada”, explicó en declaraciones a Mañana Sylvestre.

Sin embargo, la operación no prosperó debido a la falta de documentación y las irregularidades detectadas en el proceso. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar", sostuvo, y añadió: "No presentaron absolutamente nada”.