La nueva denuncia contra la secretaria de Kueider y la pista de los 5 departamentos en Paraguay

Sin embargo, la operación no prosperó debido a la falta de documentación y las irregularidades detectadas en el proceso. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar", sostuvo, y añadió: "No presentaron absolutamente nada”.

El hombre también subrayó las condiciones en las que Costa intentaba cerrar el negocio: “Quería pagar casi la mitad ahí con el dinero. Nosotros no podemos realizar el pago así”.

Edgardo Kueider continúa detenido en Paraguay luego de ser detenido por intentar cruzar hacia Argentina con más de 200 mil dólares sin declarar. El ex funcionario y su secretaría se encuentran cumpliendo el arresto domiciliario en un edificio con pileta en la terraza.

Kueider citó a Milei para que declaren inválida su expulsión del Senado

Por otro lado, este lunes, en una nueva presentación judicial, Kueider citó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre su expulsión, y solicitó que se declare inválida la sesión en el Senado que lo expulsó del Parlamento.

Además, sostuvo que el cuarto intermedio es clave porque a esa hora ya no había dudas que la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo de la Presidencia.

En el escrito, los abogados del ex legislador entrerriano citaron al Primer Mandatario, quien días atrás afirmó que la sesión no tenía validez porque la vicepresidenta no podía presidirla, ya que en ese momento él estaba de viaje y ella había quedado a cargo del Ejecutivo.

El caso está a cargo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo, quien todavía no se expidió.

“Aquí debe considerar S.S. que la manifestación publica realizada por medios de comunicación ante la sociedad y esta parte realizada por quien ejerce la representación del Estado Nacional conforma una CONFESION EXPRESA EXTRAJUDICIAL alcanzada por los efectos del art. 425 del CPCC”, sostiene la presentación.

Y agrega: “Por ende, ante la confesión del PEN, no puede rebatirse en este proceso en forma alguna que la Dra. Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados”.

También menciona que cuando se retomó la sesión tras el cuarto intermedio, estuvo a cargo de Bartolomé Abdala, como presidente provisional del Senado.

“Lo ocurrido no es más que la aplicación practica del art. 58 de la Constitución Nacional. El Sr. Abdala como Presidente Provisional retoma el cuarto intermedio cuando este –Presidente del Senado- ejerce las funciones de presidente de la Noción”. Mayor confesión que esa no puede existir”, dice el nuevo escrito de Kueider.