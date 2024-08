La Justicia investigará a la exministra Ayelén Mazzina por no responder a las denuncias de Fabiola Yañez

En el escrito que presentó la querella de Fabiola Yañez indicaron: “En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país, y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella (Mazzina) y, más aún, hablarle de lo que vivía".

Y añadieron: "Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y, antes, nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Y no hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo”.

La exministra de las Mujeres desmintió a Fabiola Yañez

La exministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, volvió a rechazar que estuviera al tanto de la situación que vivía la ex primera Dama, Fabiola Yañez, quien ante la Justicia declaró que le había informado de los hechos de violencia de género por los que denunció al expresidente.

“Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la exprimera dama”, publicó este martes Mazzina en su cuenta de X. Yagregó: “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”, expresó en sus redes sociales. Y remarcó que “sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger.