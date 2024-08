Reapareció Roberto Pettinato: su reacción tras el polémico video de Tamara con Alberto Fernández

Sin embargo, en la nota, el periodista Pablo Strozza cuenta que le consultaron a Roberto Pettinato sobre la grabación que tiene a Tamara como protagonista, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto.

Para sorpresa de muchos, el ex Sumo sí habló de Felipe, que en julio fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple y también enfrenta una causa por el incendio en su departamento de Belgrano.

Al respecto, Roberto expresó: " Felipe está muy bien, internado en una clínica. Es un gran y enorme paciente, no es un tipo quilombero, entonces evoluciona súper bien. Esto es ahora. Después nobody knows (nadie sabe). El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos".

Está claro que el ex Sumo no tienen intenciones de pronunciarse sobre un tema que genera controversia.

La irónica frase de Homero Pettinato por el escandaloso video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Homero Pettinato le puso humor al escándalo por el video de su hermana, Tamara Pettinato, en el despacho presidencial de la Casa Rosada, almorzando con el presidente Alberto Fernández.

En el show de Se extraña a la nona (OLGA), el hijo de Roberto Pettinato lanzó una frase letal que define cómo se siente al verse involucrado de forma indirecta -por su vínculo familiar- con la polémica que se desató.

En momento, Homero hizo un chiste y recibió una ovación de la gente, a lo que él contestó: "Yo sé por qué es todo este apoyo, pero igual prefería una hermana carpintera, la verdad... que labure en una Shell en Ruta 9, la voy a visitar, que esté con los nenes, el 'dorima', qué hiciste el finde, fui a ver Intensamente 2... ¿Qué comemos? Unas albóndigas con arroz, bárbaro... ¿Conocés a algún presidente?, ¡No!".

El cómico también se refirió a Felipe, que tampoco se caracteriza precisamente por el perfil bajo. "¿Feli en qué anda? Es contador público, martillero también, de vez en cuando saque una subasta por ahí, vive en Carapachay, lo visitamos también, comemos albóndigas con arroz, bárbaro", agregó.

Al finalizar, Homero describió -entre el humor y la realidad- con una definición letal cómo es ser hermano de dos mediáticos. "Ta' que lo parió, una acidez tengo acá, acá", remató, contundente.