El verdadero trasfondo del encuentro de Tamara Pettinato con Alberto Fernández: "Era para salvar a..."

Hernán, el hermano del psiquiatra Melchor Rodrigo, aseguró que Tamara Pettinato mantuvo reuniones con Alberto Fernández para intentar frenar la causa por el incendio en su departamento, en el que murió dicho profesional de la salud mental.

"Ahora entiendo por qué se demoró tanto la causa de mi hermano. Cualquier persona hubiera estado presa desde el primer momento si no hubiera tenido un apellido o una banca", lanzó en la nota de Matías Vázquez para Socios del espectáculo.

"Pasaron dos años y medio de esto y todavía no prestó ni siquiera una declaración", remarcó Hernán en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"¿Crees que Tamara se juntaba con Alberto Fernández para negociar la liberación de su hermano?", quiso saber el notero. "Sí, creo que eso perfectamente pudo haber sucedido. De hecho, un periodista de primera línea me lo dijo en castellano: que Tamara había ido a verlo a Alberto para pedirle por Felipe. Era para salvar a su hermano", sentenció el hermano del médico.

En medio del revuelo por el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, se conoció que Roberto Pettinato le dio una nota a diario Clarín.

En la entrevista, que fue realizada antes de que saliera a la luz el video polémico de su hija, el ex Sumo habla sobre el show que ofrecerá el fin de semana en La Trastienda y no hace referencia al escándalo.

Sin embargo, en la nota, el periodista Pablo Strozza cuenta que le consultaron a Roberto Pettinato sobre la grabación que tiene a Tamara como protagonista, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto.

Para sorpresa de muchos, el ex Sumo sí habló de Felipe, que en julio fue condenado a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple y también enfrenta una causa por el incendio en su departamento de Belgrano.

Al respecto, Roberto expresó: " Felipe está muy bien, internado en una clínica. Es un gran y enorme paciente, no es un tipo quilombero, entonces evoluciona súper bien. Esto es ahora. Después nobody knows (nadie sabe). El futuro tuyo, el mío, el de él, no lo sabemos".

Está claro que el ex Sumo no tienen intenciones de pronunciarse sobre un tema que genera controversia.