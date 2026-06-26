La Justicia reafirmó que Cristina Kirchner debe usar tobillera electrónica y mantuvo las restricciones a sus visitas

La militancia se acercó en más de una oportunidad a saludar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio. (Foto: REUTERS)

Uno de los argumentos de los abogados fue que Cristina Kirchner cumplió durante un año todas las reglas impuestas por la Justicia, sin registrar incumplimientos ni incidentes durante el monitoreo de la prisión domiciliaria.

Para Casación, ese comportamiento no constituye un motivo suficiente para aliviar las condiciones de detención. Por el contrario, sostuvo que el cumplimiento de las reglas fue precisamente lo que permitió conservar el beneficio de la prisión domiciliaria y que las medidas de control continúan siendo razonables y proporcionales.

Por qué la Justicia rechazó flexibilizar las condiciones

La defensa también invocó el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal para solicitar una flexibilización gradual del régimen.

Los jueces descartaron ese planteo al señalar que dicho principio fue diseñado para personas alojadas dentro del sistema penitenciario y que no obliga a modificar automáticamente las condiciones de una prisión domiciliaria, considerada una modalidad excepcional para cumplir una condena.

Otro de los puntos analizados fue el régimen de visitas. La Cámara recordó que las restricciones actuales fueron impuestas luego de un episodio ocurrido en noviembre de 2025, cuando Cristina Kirchner recibió simultáneamente a nueve personas en su domicilio. Si bien todas integraban el listado autorizado presentado por la defensa, el tribunal entendió que ese encuentro grupal no había sido expresamente aprobado y decidió endurecer las condiciones.

Desde entonces, las visitas de terceros deben contar con autorización judicial individual. Además, solo pueden realizarse hasta dos veces por semana, con una duración máxima de dos horas y un límite de tres visitantes por encuentro. Ese esquema fue nuevamente ratificado.

La Cámara de Casación también confirmó la obligatoriedad del monitoreo electrónico. La defensa argumentó que, tras un año sin incidentes y con custodia permanente en el domicilio, ya no existía riesgo de fuga que justificara mantener la tobillera.

Los jueces rechazaron ese planteo y recordaron que la legislación vigente establece el uso del dispositivo electrónico como regla general para quienes cumplen prisión domiciliaria. Agregaron que las excepciones solo proceden por razones médicas, técnicas u operativas, circunstancias que —según la resolución— no se verifican en este caso.

La resolución fue firmada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. (Foto: archivo)

Sin cambios para el acceso a la terraza

Finalmente, el tribunal también desestimó el pedido para ampliar el acceso a la terraza del edificio. Los magistrados consideraron que las restricciones horarias continúan siendo razonables, ya que buscan compatibilizar el derecho de la ex presidenta a utilizar un espacio abierto con la necesidad de preservar la tranquilidad, la seguridad y la convivencia de los demás vecinos del edificio.

Con esta resolución, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el régimen vigente y Cristina Kirchner continuará cumpliendo su prisión domiciliaria bajo las mismas condiciones establecidas hasta el momento.